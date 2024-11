kronika

FOTO: Zagorelo na trgovskih policah Eurospina

12.11.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 19.50 je zagorelo v objektu na Ulici mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem. Še pred prihodom gasilcev PGE Krško in PGD Leskovec je ena od strank pogasila požar z zračnim gasilnikom. Gasilci so požar do konca pogasili, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Krški poklicni gasilci pa so o požaru takole poročali: ''Dne 11. 11. 2024 ob 19:51 uri smo bili preko ReCO Brežice obveščeni o požaru v trgovini Eurospin v Leskovcu pri Krškem. Izvozili smo z dvema voziloma in štirimi gasilci. Še pred našim prihodom je stranka v trgovini pričela z ročnim gasilnikom na prah gasiti polico, ki je gorela. Ob prihodu smo kraj zavarovali, z vodjo poslovalnice pridobili podatke, da je trgovina evakuirana, ter se opremili za notranji napad. Požar smo dokončno pogasili z vodo in naredili prezračevanje močno zadimljene trgovine. Na kraj so prispeli tudi gasilci PGD Leskovec pri Krškem, s katerimi smo skupaj opravili preventivni pregled celotne trgovine. S termokamero smo še pregledali okolico kjer je gorelo in pregledali smo sosednje objekte AVTO KRKE. Ker ni bilo več možnosti za nastanek požara, so policisti PP Krško pričeli z ogledom trgovine. V enoto smo se vrnili ob 20:50 uri.''

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, TP KNEŽINA, TP MALA LAHINJA, TP IVANIČ, TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, TP STARA LIPA 2, TP SUHOR IGM (KAMN.).

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, izvod Športno igrišče, Toplarna, Čist. naprava, Blok.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 1. TRŠKA GORA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3 , izvod 4. SMOLENJA VAS;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 4. PETELINJEK DESNO;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH 1986, TP OREHEK 1968 in TP VELIKI OREHEK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG, izvod 4. BREZOV LOG 39A.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK 1995, TP STRAŽNIK 1995, TP VRATNO 1995, TP JAVOROVICA 1979.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS, izvod 4. VRHOVO;

- od 12:00 do 17:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PARADIŽ, TP CVIBLJE 2, TP PEKEL in TP STUDENEC.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš, Rimš drevesnica in Rimš mobitel med 11. in 15. uro, na območju TP Mikote, nizkonapetostno omrežje Mikote med 8. in 11. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 3, nizkonapetostno omrežje Teropšič, Šepetavc med 8.30 in 12. uro, na območju TP Sela Dobova med 8.30 in 12.30 uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Tržišče kolodvor, nizkonapetostno omrežje Železniška postaja Klukej med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Ruda med 8. in 14. uro, na območju TP Hudenovo, Hudo Brezje, Zavratec, Rovišče in Vrsa med 8.15 in 13. uro in na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju TP Stara vas 2, nizkonapetostno omrežje Blažinič hiša pri TP med 8. in 12. uro.

