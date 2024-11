dolenjska

13 let razvoja in sodelovanja z blagovno znamko »Prijetno domače«

12.11.2024 | 09:00 | M. K.



Ivančna Gorica - Na včerajšnji god svetega Martina je v Občini Ivančna Gorica praznovala tudi občinska blagovna znamka »Prijetno domače«. Ta je ugledala luč sveta v ivanški občini pred 13 leti, torej 11. 11. 2011, ob 11. uri. Letošnja obletnica je bila posvečena dvanajstim turistično-informativnim tablam oziroma info točkam. Te obiskovalce pozdravijo ob vstopu v posamezne krajevne skupnosti v ivanški občini in jim nudijo osnovne informacije o kraju ter občini. Info točke so letos jeseni doživele posodobitve tako na vsebinski kot grafični ravni, so sporočili iz ivanške občine.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Obletnico so včeraj ob info točki na novi tržnici v Ivančni Gorici obeležili župan Dušan Strnad, avtor blagovne znamke Robert Kuhar ter mag. Marjan Hribar, takratni generalni direktor za turizem in internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo, danes pa župan Občine Šmarješke Toplice. Prav oni so bili med ključnimi akterji pri uradni predstavitvi blagovne znamke pred 13 leti. Prisotni so obujali spomine na takratne trenutke in pregledali dosežke v trinajstletnem obdobju. Po besedah župana Strnada so se v vseh teh letih zgodile številne spremembe, zaradi katerih so bile info točke vsebinsko, grafično in tehnološko prilagojene današnjemu času. »Za nadgradnjo in pravilno implementacijo blagovne znamke skozi vsa ta leta skrbi njen avtor in domačin Robert Kuhar. Podoba blagovne znamke se je dobro prijela med občani, lokalnimi društvi, organizacijami in podjetniki, ki v njej prepoznavajo svojo priložnost,« je dodal župan Strnad.

»Po trinajstih letih lahko z veseljem rečem, da je ta blagovna znamka postala znamka vseh občanov Ivančne Gorice in njihovih obiskovalcev. Veseli me, da se je skozi vsa ta leta v turizmu v Ivančni Gorici marsikaj spremenilo. Posebej bi izpostavil Hišo kranjske čebele in nadgradnjo Jurčičeve poti,« je, kot so še sporočili iz ivanške občine, ob obletnici dejal Marjan Hribar ter dodal: »Turizem je del vseh nas, del slovenske identitete, in tako naj tudi ostane.«

