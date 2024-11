šport

Poraz po drami z dvema podaljškoma

12.11.2024 | 08:10 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 8. krogu lige Aba sinoči v Novem mestu po dveh podaljških izgubili proti beograjskem FMP s 106:109 (21:28, 41:52, 60:65, 86:86; 94:94).

Foto: KK Krka

* ŠD Leona Štuklja, gledalcev 800, sodniki: Obrknežević, Gracin in Savović.

* Krka: Mirtič 15 (1:3), Bačvić 4, Garcia 6 (2:2), Persons 23 (8:9), Jurković 4, Špan 16 (4:4), Cerkvenik 23 (5:5), Skeens 11 (3:4), Klobučar 2, Čebašek 2.

* FMP: Rebec 17, Popović 21 (3:6), Tasić 20 (5:8), Radosavljević 2 (2:2), Stojanović 15 (1:1), Novak 14 (4:4), Kuzmić 7 (1:1), Lazarević 13 (5:6).

* Prosti meti: Krka 23:27, FMP 21:28.

* Met za tri točke: Krka 5:18 (Špan 2, Cerkvenik 2, Persons), FMP 12:28 (Popović 4, Rebec 3, Stojanović 2, Novak 2, Tasić).

* Osebne napake: Krka 24, FMP 25.

* Pet osebnih: Tasić (46.), Skeens (48.).

Košarkarji Krke so kljub borbeni predstavi v domači dvorani izgubili še šestič v letošnji sezoni regionalne lige. Novomeščani ostajajo pri dveh zmagah, z izkupičkom 2-6 pa so pri dnu lige Aba. Takšno razmerje zmag in porazov imata še drugi slovenski predstavnik v jadranski ligi Cedevita Olimpija in Cibona.

Prva četrtina včerajšnjega obračuna je bila izenačena, Krka je v uvodu imela nekaj malega prednosti. Sredi uvodne četrtine so gostje povedli, večjo razliko pa naredili ob koncu, ko so pobegnili na +7. V drugi četrtini so Beograjčani povišali prednost že na +18 (44:26), do polčasa pa so to Novomeščani le nekoliko omilili.

Po glavnem odmoru je Krka zaigrala bolje in se počasi približevala tekmecu, v sklepno četrtino prišla le z zaostankom petih točk, gostje so v tretji četrtini zmogli samo 13 točk. V zadnji so bili Dolenjci vseskozi blizu FMP-ju. Hitro so prišli na tri točke zaostanka, dobrih pet minut pred koncem pa je bilo le še minus dva, nekaj sekund kasneje sta bili ekipi poravnani na 76:76.

Tudi slabe pol minute pred koncem sta bili ekipi izenačeni pri 86:86, po neuspešnem napadu Beograjčanov pa je sledil podaljšek. V tem so manjšo prednost večkrat imeli gostje, a tudi nadaljnjih pet minut ni dalo zmagovalca. V drugem podaljšku je Krka hitro povedla, a so bili ob koncu bolj zbrani gostje in tako v Beograd odnesli nov par točk.

Pri Krki sta po 23 točk dosegla Tayler Persons (osem skokov in devet podaj) in Miha Cerkvenik, 16 točk je pristavil Jan Špan, 15 pa Tibor Mirtič. Pri FMP je 21 točk dosegel Petar Popović, 20 Danilo Tasić in 17 Matic Rebec.

Izjavi po tekmi:

Trener Krke Dejan Jakara: »Čestitam mojim igralcem za fenomenalno borbo do konca. Izredno težko se je bilo vrniti iz minus 18. Na koncu smo celo povedli za tri točke, v končnici pa so oni zadeli odprte trojke, mi pa ne. Glede na celo tekmo je zmaga FMP-ja zaslužena. Poraz je za nas izredno težek, a fantje so že dokazali, da se tudi po takih porazih lahko poberejo in ne vidim razloga, zakaj se ne bi tudi tokrat. Že v sredo nas čaka nova zelo pomembna tekma z Rogaško. Na tem mestu vnovič hvala vsem navijačem in podpornikom, ki so se spet zbrali v takem številu in bili naša velika opora na tekmi. Hvala vsem še enkrat.«

Trener FMP Soccerbet Saša Nikitović: »Videli smo skoraj dve uri in pol košarke, poln intenziteta, menjave obrambe, menjave igralcev. Moj kolega in jaz sva dala vse od sebe, da bi zmagala. Iskala sva postave, igralce, ki bi bili razigrani, obrambo, ki jo bova uporabljala. Na koncu ne bi bilo zasluženo niti, če bi dobila Krka, čeprav smo v nekem trenutku vodili tudi za 18 točk. Zamenjal sem nekaj igralcev in smo padli v ritmu. Krka je zamenjala obrambo in zmanjkalo nam je samozavesti, saj smo kar nekaj tekem letos tako izgubili. Danes smo uspeli zmagati in upam, da bomo v nadaljevanju imeli več takih tekem.«

Na tekmi študentje Univerze v Novem mestu in člani Dnevnega center ŠENT Novo mesto

V KK Krka sicer nadaljujejo s povezovanjem z akterji v lokalnem okolju. Na včerajšnji tekmi so bili tako študenti Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, ki združuje štiri članice, obiskuje jo prek 1200 študentov in doslej je študij zaključilo že preko 6000 diplomantov. Ob polčasu tekme je zbrane nagovorila dekanica izr. prof. dr. Nevenka Kregar Velikonja. Študentki 3. letnika rednega študija visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega Nina Jovanović in Jera Grm pa sta prikazali ključne točke, ki so pomembne pri nudenju prve pomoči. Študenti novomeške fakultete se sicer vsako leto izjemno uspešno izkažejo na tekmovanju za najboljšo reanimacijsko ekipo med ekipami slovenskih fakultet, so ob tem dodali v KK Krka.

Njihovi sinočnji gostje pa so bili tudi iz Dnevnega centra ŠENT Novo mesto. Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost. Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce.

V sredo proti Rogaški

Krkaši imajo zdaj v ABA ligi dve zmagi in šest porazov in so 13. na lestvici. V naslednjem krogu bodo v nedeljo, 17. 11., gostovali pri Dubai BC. Že v sredo, 13. 11., ob 18.30 pa jih čaka tekma domače lige, ko bodo gostili moštvo Rogaške.

