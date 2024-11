posavje

''Občani Sevnice, stopimo skupaj!''

11.11.2024 | 14:00 | M. K.

Foto: Ljubo Motore in Pavel Perc

Sevnica - Območno združenje RK Sevnica je konec tedna v sodelovanjem s KŠTM Sevnica in občino Sevnica pripravilo že deseti dobrodelni koncert z namenom zbiranja sredstev za nakup paketov pomoči za občane in družine iz občine Sevnica, ki potrebujejo pomoč.

Koncert je hudomušno povezoval in vodil Ciril Dolinšek, ki je vse zbrane najprej prijetno presenetil, ko je s pesmijo prišel na oder. Sicer nekdanji odlični pevec že dolgo ni javno zapel, zato je bilo to res lepo presenečenje za uvod, so sporočili iz sevniškega RK. V nadaljevanju je sledil nastop predstavnikov Glasbene šole Brežice, profesorice Monike Rožej na citrah in profesorja bas-baritonista Nika Ogorevca, nato se je predstavila mlada pevka iz Brestanice, Hana Grubič, za njo že uveljavljena mlada posavska pevka Klara Moškon, sicer tudi članica skupine The Rafters. Sledil je vesel in sproščen nastop otrok Glasbenega centra, ki ga vodi Alen Zabasu, prepoznaven vokal skupine Fantje izpod Lisce. Samostojno sta se predstavili Viktorija Toteva in Patricija Lisec, potem pa še vsi skupaj. Za njimi so z narodnozabavno glasno zbrane navdušili fantje ansambla Klateži, sledil je le še nastop večkrat nagrajene umetnice pri nas in v tujini, ene izmed najvidnejših slovenskih pevk Nuške Drašček. Po dveh slovenskih popevkah in eni tuji je zbrane navdušila še z 'a cappella' izvedbo zimzelene francoske skladbe La Vie En Rose.

Med posameznimi nastopi so zbrane pozdravili in se jim zahvalili: župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, direktorica Kštm Mojca Pernovšek ter sekretarka RKS OZ Sevnica Mojca Pinterič Krajnc, ki se je zahvalila tudi vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so pomagali pri izvedbi koncerta in v dejavnostih skozi vse leto.

Zbrani so tudi izvedeli, kot dodajajo na OZ RK Sevnica, da je bilo s sredstvi lanskega koncerta, 5.800 evri, nabavljeno 210 prehranskih paketov s pripadajočo enako količino pralnih praškov, 420 litrov šamponov in 408 litrov mila ter poravnani stroške za ozvočenje in za agencijo Sazas, ter da je trenutno na seznamu prejemnikov pomoči sevniškega Rdečega križa 630 oseb, skupaj z njihovimi družinskimi člani je to 1420 občanov.

Na dosedanjih devetih dobrodelnih koncertih in dveh dobrodelnih akcijah je sodelovalo 73 nastopajočih glasbenic, glasbenikov, ansamblov in plesnih sestavov s skupaj več kot 540 nastopajočimi. V vseh teh letih je bilo z vstopnicami, prostovoljnimi prispevki in donacijami Občine Sevnica, podjetij in posameznikov zbrano 75.675 €.

Na koncertu je bila tokrat posebne zahvale deležna Milica Majcen, pobudnica prvega koncerta, sicer dolgoletna prostovoljka krajevne organizacije Rdečega križa Tržišče.

Ob koncu je Ciril Dolinšek vse nastopajoče še enkrat povabil na oder. Zbrani so izvedeli, da je bilo tokrat z vstopnicami in donacijami zbranih 6.175 evrov. Vsi so, skupaj s publiko, zapeli znano, že skoraj ponarodelo Šifrerjevo pesem Za prijatelje, ''ki je bila kar prava za vzdušje v dvorani, kjer je bilo ves čas čutiti izjemno povezanost in pozitivno naravnanost vseh prisotnih, ljudi dobre volje in odprtega srca,'' so zapisali na OZ RK Sevnica.

Rdeči križ sicer z dobrodelno akcijo zbiranja sredstev nadaljuje do konca tega leta. Za vsak prispevek bodo, kot sporočajo, zelo hvaležni in ga bodo, tako kot sredstva s koncerta, porabili za nakup paketov pomoči. Sredstva zbirajo na TRR pri NLB: 0237 9001 7732 206, namen: Akcija stopimo skupaj, sklic 00 092023.

