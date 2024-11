družabno

Jesenski pohod revmatikov

11.11.2024 | 13:00 | Helena Murgelj

Zadnjo oktobrsko soboto je podružnica Društva revmatikov Dolenjske in Bele krajine pripravila tradicionalni pohod s fizioterapevtko Damjano Kolbezen Žepič. Damjana v Črnomlju že vrsto let vodi telovadbo za člane društva iz Bele krajine. Pred pohodom so se pohodniki najprej razgibali, zatem pa se odpravili po trimstezi Vražji kamen, ki vodi večinoma po gozdu. Dolga je okoli dva kilometra, posuta z lesenimi sekanci in opremljena z osmimi vadbenimi postajami, na katerih so informativne table z navodili za varno in učinkovito vadbo. Pri vsaki postaji je fizioterapevtka predstavila vajo in jo tudi pokazala, potem pa so ji vsi sledili – nekateri boljše, drugi po svojih zmožnostih. Sedemindvajset udeležencev jesenskega pohoda, ki so ga zaradi vremena morali kar dvakrat prestaviti, je vnovič pokazalo, da jim hoja, vadba v naravi in druženje veliko pomenijo. Na fotografiji so (od leve proti desni) Dušan in Antonija Koklič, Mirjana Jerman in Zoran Dragutinović, vsi člani Društva revmatikov iz Bele krajine.

