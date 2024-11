novice

Z današnjim godom sv. Martina mošt tudi uradno postaja vino

11.11.2024 | 10:30 | M. K.; STA

Vinogradniki in vinarji danes zaznamujejo martinovo, zanje praznični čas, ki pomeni simboličen zaključek njihovega truda v vinogradu, mošt pa se spremeni v vino. Na ta dan za družinskimi mizami in na različnih martinovanjih postrežejo značilne jedi, ki se po regijah razlikujejo, a nikjer ne smejo manjkati gos, mlinci, rdeče zelje in vino.

Predsednik Društva vinogradnikov Studenec Branko Arih je natočil pravkar blagoslovljeno novo vino. (Foto: M. L.)

Dogajanje ob martinovem je tudi priložnost za predstavitev vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik.

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji so različna društva in predvsem gostinci god Svetega Martina že minuli konec tedna zaznamovali z organizacijo družabnih, etnoloških in športnih prireditev. Dogajanje po krščanski tradiciji spremlja krst mladega vina, prav tako ne manjka najznačilnejše kulinarične ponudbe.

