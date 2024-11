dolenjska

Na zdravje mlademu vinu ob cvičkovi fontani

10.11.2024 | 09:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarjeta - »Boga bomo prosili, naj blagoslovi mošt, sad zemlje in dela človeških rok, v čast sv. Martinu. To dejanje nas bo spominjalo na Božjo ljubezen do nas, kajti Bog je ustvaril vino, da nas z njim razveseljuje in nam daje življenjsko moč,« je ob včerajšnjem blagoslovu mošta v vino na Karlovškovem trgu, ob cvičkovi fontani, med drugim dejal šmarješki župnik Alfonz Žibert.

Novemu mlademu vinu so po blagoslovu sredi Šmarjete nazdravili (od leve proti desni): predsednik DV Šmarjeta Sandi Durič, župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar ter šmarješki župnik Alfonz Žibert.

Predsednik društva Društvo vinogradnikov Šmarjeta Sandi Durič je povedal, da so za to priložnost prinesli vinsko banko, v kateri se je skrival najboljši cviček letošnje šmarješke cvičkarije, ki ga je pridelal vinogradnik Anton Gorenc. Vsi zbrani na trgu so si malce kasneje že lahko natočili kozarček novega, mladega vina in nazdravili drug drugemu ter tudi novi dobri vinski letini.

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki se je tudi udeležil Martinovega pohoda po vinskih goricah, je pozdravil zbrane, tudi tiste, ki so prišli iz različnih koncev Slovenije, celo s Štajerske, pa iz Ljubljane idr.

Karlovškov trg je bil poln obiskovalcev.

»Naj nam sv. Martin da dovolj modrosti, da bomo znali v pravi meri uživati v dobri žlahtni kapljici in sadovih jeseni,« je dejal ter se zahvalil organizatorjem in vsem sodelujočim, da je tradicionalno martinovanje tako lepo uspelo.

Rekordno število pohodnikov

Harmonikarji Klemna Hribarja so poskrbeli za veselo vzdušje.

Dogajanje, ki ga je povezovala Sanja Cerjak, se je pričelo že zjutraj, ko se je na trgu v Šmarjeti na tradicionalnem Martinovem pohodu zbralo rekordno število pohodnikov, kar blizu sto, in kot pove Sandi Durič, še zdaleč niso bili le domačini, ampak iz različnih koncev Slovenije. Podali so se preko Brezovice, v Mevce, na Koglo in nazaj v Šmarjeto. Postojank z okrepčili ni manjkalo; pogostili so jih pri Zupančičevih, Cvelbarjevih, Kermčevih in Luzarjevih. Bilo je veselo in ob prihodu na cilj je pohodnike pričakal celo sonček.

Na zdravje, Ladislav Prešeren!

Na stojnicah so članice Društva podeželskih žena Šmarjeta ponujale slane in sladke dobrote, manjkal ni tudi priznani čebelar Stane Gorenc z medom in medenimi izdelki. Za veselo razpoloženje so skrbeli mladi harmonikarji Klemna Hribarja. Sicer pa so si obiskovalci postregli s pečenim kostanjem, ki je kar klical po mladem vinu.

Na cvičkovi fontani so si mnogi postregli tudi z vinom s fontane, ki ga letos še ni zmanjkalo. Spomnimo - izbrani vinarji so bili: Kmetija Karlovček (modra frankinja), Božidar Simončič (cviček), Jože Podlogar (žametna črnina) in družina Prešeren (dolenjsko belo).

Cvičkova fontana odprta še ves november

Helena Bobič (na desni) v družbi voditeljice prireditve Sanje Cerjak ob fontani cvička.

Kot pravi direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice Helena Bobič, je fontana obratovala od 1. aprila, a glede na veliko zanimanje, je ne bodo zaprli z martinovim.

»Imamo naročene skupine še ves november, tako da bo odprta. Največ je izletnikov oz. skupin avtobusov iz celotne Slovenije, od gasilskih do vinogradniških društev. Vsak teden obiskovalce pripelje tudi turistični vlakec iz Krkinih Term,« pove Bobičeva. Vino letošnjih vinogradnikov še ni pošlo, verjetno ga bo dovolj, doda.

Dišalo je po pečenem kostanju, a prej ga je bilo treba narezati.

Obiskovalcem je bila huda poletna vročina včasih problem pri degustaciji, a rešitev se obeta z odprtjem Moletove hiše na trgu, tako da bodo imeli obiskovalci cvičkove fontane senco in klimo pri pokušini. V hiši se bo dobilo tudi kozarce, na voljo bo razširjena ponudba, ki je sedaj v leseni hišici ob fontani.

