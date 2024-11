posavje

Blagoslovili novo vino, tekmovali in se veselili

10.11.2024 | 09:10 | M. L.

Studenec - Društvo vinogradnikov Studenec je včeraj pripravilo 23. martinovanje na Studencu.

»Praznujte z nami!« (Foto: M. L.)

Prireditev so začeli z glasbo, ki jo je prispevala Godba Sevnica. Vinogradniki so v skupinah, sestavljenih po različnih vinorodnih legah, v povorki prihajali na prizorišče.

Vse generacije (Foto: M. L.)

Hudomušno in zabavno so prikazovali opravila v vinogradu od okopavanja do "prešanja" in kletarjenja, s seboj so imeli starinske stiskalnice in veliko druge vinogradniške opreme, občinstvu pa so velikodušno nudili pijačo in prigrizek ter tudi nasvete o koristni rabi vina in krepčilnih eliksirjev iz grozdja.

Na čelu povorke je bilo seveda ime domačega društva. (Foto: M. L.)

Zbrane na prizorišču ob vaški trti, potomki slovite mariborske žametne črnine, sta nagovorila sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik Društva vinogradnikov Studenec Branko Arih, blagoslovili so novo vino, potem so šli na degustacijo vin in v »studenško kuhno« članic aktiva žena Studenec in nekaterih gostujočih aktivov. Tako so organizatorji poskrbeli za očete in mame, da pa se otroci ne bi dolgočasili, so zanje pripravili delavnice.

Predsednik Društva vinogradnikov Studenec Branko Arih je natočil pravkar blagoslovljeno novo vino. (Foto: M. L.)

Pred zaključno podelitvijo priznanj vinogradnikom za njihovo dobro kletarjenje, so pripravili vesele vinogradniške igre. Tekmovale so ekipe Studenec, Brezovo, Lomno-Dalce in Sela-Bučka. Pomerile so se v smučanju po vinogradu, natančnem sajenju trt, državnem prvenstvu someljejev in ugotavljanju različnih sort trt. Na koncu izjemno napete tekme je dosegla 1. mesto ekipa Sela-Bučka, 2. mesto Lomno-Dalce, 3. Brezovo, ki je sicer požrtvovalno branila lansko in predlansko zmago, in 4. mesto Studenec.

Zmagovalna ekipa je osvojila poleg čestitk tudi prehodni pokal, se pravi sodček, ki ga bo dobila v trajno last, če bo zmagala naslednji dve leti. Vinogradniške igre sta, tako kot celotno prireditev, ustvarjalno in simpatično povezovala Melania Oberč in Žiga Mikolič.

Ekipa Sela-Bučka je zmagala v veselih vinogradniških igrah. (Foto: M. L.)

Ob zaključku je zbrane nagovoril predsednik krajevne skupnosti Studenec Uroš Gorenc.

Martinovanje so potem nadaljevali z veselico z ansamblom Modrijani.

‹ nazaj