Preplet glasbe in poezije v luči minljivosti in večnosti

11.11.2024 | 09:30 | L. Markelj

Novo mesto, Šentjernej - Včasih res boli, ker te ni. Preplet glasbe in poezije odpira rane izgube, žalovanja in minljivosti v luči večnosti. Tako je poseben glasbeno – literarni večer naslovila organizatorka Mirjam Šolar, akademska glasbenica, prof. violine, ki prihaja iz Grobelj pri Prekopi. Leta 2020 je zaključila študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Trenutno je zaposlena kot učiteljica violine v Glasbeni šoli Litija - Šmartno, deluje pa tudi kot samozaposlena v kulturi. Kot pedagoginja vodi glasbene urice za otroke v vrtcu, kot violinistka pa igra v različnih zasedbah in se loteva lastnih projektov.

Godalni kvartet na nastopu v Baragovem zavodu v Novem mestu. Dogodek so dekleta ponovile še v župnijski cerkvi v Šentjerneju. Mirjam Šolar je druga z leve. (Foto: L. M.)

Nedavno je povabila v pletersko cerkev na meditativno-glasbeni večer z naslovom Veni Creator Spiritus – Pridi, Duh Stvarnik. Koncert je bil nekaj posebnega – preplet gregorijanskega korala, taizejskih spevov, melodij Hildegarde iz Bingna ter baročnih del J. S. Bacha in H. Biberja je zazvenel v solistični izvedbi z radodarnim odmevom pleterske cerkve.

Tokrat pa je Mirjam Šolar dogodek, ki ga je pripravila z glasbenimi prijateljicami, potekal konec tedna na dveh mestih: v petek v Zavodu F. I. Barage v Novem mestu, v soboto pa v župnijski cerkvi v Šentjerneju.

Mirjam Šolar (Foto: osebni arhiv)

Nastopil je godalni kvartet: Mirjam Šolar (violina), Mojca Jerman (violina), Hana Lavrinc (viola) in Urša Roš (violončelo). Izbor glasbe je delo Mirjam Šolar, napisala pa je tudi besedila, ki jih je recitirala Jera Krečič Klemen.

Kot je povedala avtorica, so bila napisana zadnjih sedmih letih, odkar ji je umrla mami, in so zelo osebna. »Vzemite jih kot pripomoček, da se vsak pri sebi vpraša o svojih izkušnjah z minljivostjo in izgubami,« je dejala zbranim. Šlo je za nekakšno potovanje z glasbo in besedo po postajah od življenja do smrti in še naprej, kdor verjame v večnost, je povedala Mirjam Šolar. Mlade glasbenice si želijo s projektom gostovali še kje.

Pri organizaciji dogodka je pomagala Škofijska karitas Novo mesto

