Gorelo v Zbirnem centru

11.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 6.31 je na odlagališču v Zbirnem centru Bočka v Metliki gorelo suho vejevje. Gasilci PGD Metlika in Križevska vas so pogasili požar.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Gasilci odpirali stanovanje

Ob 18.01 so na Planinski cesti v Sevnici posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, TP PERUDINA, TP HRAST 1 PRI VINICI, TP HRAST 2 PRI VINICI, TP STARA LIPA, TP LADROVICA, TP NOVA LIPA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP FVE ZORENCI, TP BUTORAJ , TP VELIKA LAHINJA, TP ZORENCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, Izvod 1. Dol. Griblje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČNA VAS, izvod 6. BUČNA VAS RO PRI KODRČKU;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL. , izvod 1. MAKSA HENIGMANA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1 1969, izvod 4. PROTI OSOLNIKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CURICA, izvod 2. RIHPOVEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, TP DOLENJA DOBRAVA in TP CURICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Sveti Florjan.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Planina pri Raki med 8:15 in 13:00 uro, na območju TP Straža, nizkonapetostno omrežje – Straža med 8:00 in 13:00 uro in na območju TP Pijana gora, nizkonapetostno omrežje – Pijana gora, predvidoma med 13:00 in 15:00 uro.

