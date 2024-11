Dr. Vasilij Banin, specialist manualne medicine v Novem mestu

Medicinski center MOGY v Novem mestu je v lanskem letu odprl svojo osmo ordinacijo. Ordinacijam v Trzinu, Celju, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Kopru se je pridružila ordinacija v Novem mestu, v prostorih Očesnega centra Preskar. V njej deluje zdravnik Vasilij Banin, dr. med., specialist nevrolog.

Ekipa strokovnjakov medicinskega centra MOGY je v več kot 30.-ih letih pomagala več deset tisoč ljudem.

Dr. Banin, kaj pravzaprav je manualna medicina, kakšne težave zdravite?

Manualna medicina sodi v področje uradnega zdravstva in obsega ročne tehnike, ki veljajo za najbolj učinkovito zdravljenje težav s hrbtenico in gibalnim sistemom ter ponujajo hitre rešitve. Najpogostejše težave naših pacientov so bolečine v hrbtenici in sklepih kot posledica obrabnih sprememb (hondroza, spondiloza, artroza, protruzija in hernija diska, stenoza, kalcinacije itd.), bolečine rokah in nogah, občutki mravljinčenja, zakrčenosti in nemoči, pa tudi specifični simptomi kot so sindrom karpalnega kanala, epikondilitis (teniški komolec), tinitus (šumenje v ušesih) in še mnogo drugega. S terapijami zdravimo ljudi vseh starosti, predvsem tiste, ki imajo težave kot posledica degeneracije, preobremenjenosti, stresa, stanja po poškodbah in posegih ter otroke z otroško idiopatsko skoliozo.



Na nas se obračajo tudi ljudje, ki so poskusili že različne vrste zdravljenja, a na žalost brez uspeha. Nimamo sicer čarobne paličice za vse vrste težav, velja pa manualna medicina, v kolikor jo izvaja zdravnik specialist, za klinično najbolj uspešno obliko zdravljenja gibalnega sistema, predvsem posledic obrabnih sprememb hrbtenice. V kolikor težave segajo izven našega področja, bolnika usmerimo k drugim specialistom. Ljudje so nam hvaležni za konkreten nasvet in pomoč že ob prvem obisku.

Torej gre za zdravljenje brez zdravil in operacije?

Tako je. Manualna medicina obsega določene tehnike, ki bi se lahko primerjale z operativnimi posegi, poznana je tudi pod imenom »kirurgija brez noža«. Mnogo ljudi tehnike manualne medicine še vedno zamenjuje s kiropraktiko, ki ne sodi v področje uradnega zdravstva, predvsem pa obsega bolj grobe, boleče tehnike, nemalokrat pride pri zdravljenju tudi do poškodb.

Tehnike manualne medicine so natančne, mehke, zelo učinkovite in ponujajo hitre rešitve. S posebnimi prijemi zdravimo vzroke težav in jih s tem odpravimo za vedno. Obrabnih sprememb, posledice poškodb ali operativnih posegov sicer ne moremo »izbrisati«, v tem primeru uspešno vplivamo na simptome, ki se ob tem pojavljajo. V več ko 80 % so tehnike manualne medicine uspešne pri zdravljenju hernije diska, v primeru išijasa pa tudi 100 %. V tridesetih letih delovanja smo pozdravili več tisoč ljudi, med njimi veliko takšnih, ki so že imeli napotnico za operativni poseg na hrbtenici. Rezultati uspešnega zdravljenja in s tem zadovoljni pacienti so naše glavno vodilo za nadaljnje delo.

Kako poteka prvi obisk v vaši ordinaciji?

Ob prvem obisku zdravnik opravimo klinični nevrološki pregled, preveri stanje mišic, vezivnega tkiva, refleksov, ocenimo držo, gibanje in preuči medicinsko dokumentacijo (izvide in slike) za obstoječe težave, če bolnik z njimi razpolaga. Na tej podlagi predpišemo določeno število terapij, v kolikor obstajajo realne možnosti za zdravljenje z manualnimi tehnikami. S terapijami nadaljujemo, ko natančno določimo diagnozo in smo popolnoma prepričani v njihov uspeh.

Za eno najbolj pogostih težav naših pacientov kot je dolgotrajna bolečina v križu, ki lahko seva tudi v noge, je običajno potrebnih 4-6 terapij. Na koncu predpišemo posebne vaje in kontrolni pregled. Ljudje s kroničnimi težavami k nam prihajajo preventivno, 1-krat mesečno. Pri težavah z mehkimi tkivi kot na primer krč v mišici ali po domače »heksenšus« pa je v večini primerov dovolj le ena sama terapija, da težave izginejo.

Pred več kot dvema desetletjema ste prvič prišli v Slovenijo iz matične Rusije. Je Slovenija postala vaš drugi dom?

Drži, pred več kot dvajsetimi leti sem prvič prišel v Slovenijo na pobudo prijatelja in sošolca, zdravnika dr. Evdakova, ki je bil v centru MOGY že zaposlen. Iz velike metropole kot je Moskva sem se na življenje v zeleni, mirni in prijazni Sloveniji zelo hitro navadil. Pred tem sem v kliničnem centru v Moskvi opravljal delo zdravnika nevrologa kot vodja nevrološkega oddelka. Diplomo ruske medicinske univerze sem nostrificiral v Sloveniji in pričel z delom v ordinaciji v Ljubljani. Tudi moja žena je zdravnica, imam dva otroka in živim v Domžalah. Delujem v ordinacijah MOGY v Trzinu in Novem mestu.

Poleg pacientov moje delo cenijo tudi kolegi – slovenski zdravniki, saj na slovenskih medicinskih fakultetah specializacije iz manualne medicine ni mogoče opravljati, v državah bivše Sovjetske zveze pa obstajajo najbolj napredni centri za manualno medicino v svetu. Poznavanje anatomije in fiziologije človeškega telesa je zelo pomembno za postavitev pravilne diagnoze, na podlagi katere se lahko odločimo za nadaljnje zdravljenje.

Kako priti do vas, kakšne so čakalne dobe?

Trudimo se, da bi bile naše čakalne dobe čim krajše, zato večkrat tudi podaljšamo naše običajne urnike. Za prvi pregled se čaka največ dva tedna. Moja sodelavka Darja Vidic sprejema naročila preko telefona vsak delovnik med 8. in 18. uro na telefonski številki 040 56 56 65. Za informacije in nasvete je na voljo tudi brezplačna telefonska številka 080 12 03, kjer lahko prejmejo tudi vse dodatne informacije, razložimo jim izvide, ki jih imajo doma, svetujemo, kako si lahko za določene težave pomagajo sami. Lahko bi rekli, da imamo resnično posluh za ljudi in njihove težave. Z veseljem pomagamo vsakomur, ki se obrne na nas, pa četudi samo z nasvetom.

Od odprtja ordinacije v Novem mestu smo v dobrem letu uspešno obravnavali več kot 500 ljudi z različnimi stanji. Večkrat slišim, da imam »zlate roke«, saj ljudem poskušam odpraviti bolečine in druge težave, zaradi katerih so trpeli mesece ali celo leta. Na spletu si lahko ogledate tudi mnenja naših pacientov.

