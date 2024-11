kronika

Z avtom v dvoriščno ograjo, nesreča na Straški cesti

9.11.2024 | 07:50

Sinoči ob 17.59 se je v naselju Dobova, občina Brežice, voznik osebnega vozila zaletel v dvoriščno ograjo. Gasilci PGE Krško so odklopili baterijo na vozilu in opravili pregled morebitnega izteka motornih tekočin. Rešeševalci NMP Brežice so voznika po nudenju prve pomoči prepeljali v UC Brežice.

Trčila na Straški cesti

Malo po 17. uri sta na Straški cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali pri usmerjanju prometa in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Delovne nesreče

Ob 11.06 se je na Cesti krških žrtev v Krškem pri delu poškodoval voznik tovornega vozila. Reševalci NMP Krško so voznika prepeljali v ZD Krško in ga po ustrezni obravnavi odpustili v domačo oskrbo.

Zapora ceste

Občina Sevnica obvešča o popolni in delni zapori prometa na LC 372191 Impoljca-Studenec Rovišče in vseh priključkih javnih poti, med obema priključkoma javne poti, št. 595081 Studenec OŠ-cerkev, ki predstavlja obvozno smer in JP 595082 Pokopališče – Studenec od 09.11. od 14.00 ure do 10.11.2024 do 03.00 ure zaradi prireditve.

Vode ne bo

Uporabnike pitne vode na vodovodu Dolnje Brezovo - INPLET obveščamo, da bo v soboto, 09.11.2024 in v nedeljo, 10.11.2024, predvidoma med 8. in 16. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

