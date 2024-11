bela krajina

Prenovi črnomaljskega KD in gradu po načrtih

8.11.2024 | 17:00 | STA

Foto: Nebojša Tejić/STA in Občina Črnomelj

Črnomelj - Ministrica za kulturo Asta Vrečko si je med delovnim obiskom v Beli krajini ogledala prenovo Kulturnega doma Črnomelj, ki jo izvaja ministrstvo, in prenovo črnomaljskega gradu, za katero je ministrstvo zagotovilo dve tretjini sredstev. Ob tem sta skupaj z županom Andrejem Kavškom ocenila, da dela potekajo dobro ter bolj ali manj po načrtih.

Ogled del v Kulturnem domu

Ministrica se je v Črnomlju s Kavškom najprej sestala za zaprtimi vrati, kjer sta se pogovarjala o možnosti nadgradnje že, po oceni obeh, tako ali tako dobrega sodelovanje med občino in ministrstvom. Nato sta si skupaj ogledala delovišče v črnomaljskem gradu in v kulturnem domu.

Po ogledu je v izjavi za medije Kavšek povedal, da obe obnovi potekata po zastavljeni časovnici, kljub temu da se zaradi starosti obeh objektov ponekod pojavljajo dodatna dela. Dela naj bi bila končana tako, kot je bilo predvideno, to je v drugi polovici naslednjega leta.

V gradu

"V Črnomlju smo v zadnjih letih naredili kar nekaj posegov v zgodovinskem jedru mesta, zato vemo, da stvari vedno ne tečejo tako hitro, kot bi si želeli. Ker ko pri starih stvareh nekaj odpreš, se vedno odpre nekaj, kar je treba raziskati in ustrezno obdelati. Ampak za zdaj pri obeh projektih ni nič kritičnega, zato mislim, da bodo dela končana v zastavljenih rokih," je dejal.

Ministrica je spomnila, da je Kulturni dom Črnomelj poleg Cankarjevega doma v Ljubljani edini kulturni dom, ki je v lasti države. Tako je predvsem zaradi njegovega zgodovinskega pomena. V njem je bilo namreč ustanovljeno Slovensko narodno gledališče, med 19. in 20. februarjem 1944 pa je v njem potekalo tudi prvo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS). Zato se ji zdi pomembno, da država poskrbi zanj.

Obnova, za katero bo ministrstvo namenilo nekaj več tri milijone evrov, od tega 2,1 milijona iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost, ostalo pa iz lastnih sredstev, je po besedah ministrice velik zalogaj. "Vseeno pa sem vesela, da smo našli rešitve in šli v projekt. Mislim, da bo to ena lepa zgodba o uspehu, od katere bo imela korist ne le občina, ampak vsa Slovenija," je dejala.

Posebej jo veseli, da bo objekt ohranil svojo zgodovinsko podobo, hkrati pa bo nudil sodobno opremljene prostore za najrazličnejše kulturne in družbene dejavnosti. Spomnila je, da je Črnomelj znan po svoji bogati zgodovini in kulturni dediščini, ob čemer se je občini zahvalila, da vse to tudi ohranja.

Obnovo črnomaljskega kulturnega doma sicer izvaja črnomaljsko podjetje TGH. Med drugim bodo temeljito sanirali nosilno konstrukcijo stavbe, njeno notranjost in zunanjost ter vse inštalacije.

Gradbena dela pri obnovi črnomaljskega gradu pa izvaja podjetje ZIR iz Ljubljane. Temeljito bodo preuredili prostore v pritličju gradu, med drugim atrij, prostore, kjer je bila nekoč kavarna, in tudi prostor, kjer je nekoč deloval črnomaljski disko. Projekt je vreden dva milijona evrov, od česar bo 1,3 milijona zagotovilo ministrstvo, preostalo pa občina.

Po obisku v Črnomlju se je ministrica odpravila še v Metliko, kjer je obiskala tamkajšnji belokranjski muzej.

‹ nazaj