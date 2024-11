kronika

S tremi promili alkohola in brez vozniške

8.11.2024 | 12:00 | M. K.

Policisti PPP Novo mesto so v Herinji vasi včeraj okoli 14.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. 48-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,48 miligrama alkohola (3,1 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o voznikih in Zakona o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določajo globo v višini 1.700 evrov, kršitelju pa se izreče tudi 18 kazenskih točk, so sporočili iz PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Na mejni prehod z 1,4 promila

Na mejni prehod Obrežje je okoli 19.30 pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 42-letni državljan Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola (1,4 g/kg). Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Letos so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto obravnavali 1.226 prometnih nesreč (1.094 v enakem obdobju lanskega leta). Trije udeleženci so zaradi posledic nesreč umrli (4 v enakem obdobju 2023), 72 se jih je hudo poškodovalo (54 v 2023) in 471 lažje poškodovalo (442 v enakem obdobju 2023). V 110 prometnih nesrečah je bilo ugotovljeno, da so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola (89 v enakem obdobju 2023). Povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev nesreč je bila 1,39 g/kg. Nad 1,11 grama alkohola na kilogram krvi je imelo 73 povzročiteljev nesreč, od tega kar 14 več kot 2 g/kg. Policisti so med kontrolo prometa odredili več kot 43.000 preizkusov alkoholiziranosti, 1.007 kršiteljev je vozilo pod vplivom alkohola, 30 pa jih je opravljanje preizkusa odklonilo. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so policisti odredili 119 pregledov, pozitivnih je bilo 51 voznikov, šest jih je opravljanje pregleda odklonilo.

Vse do 11. novembra sicer, kot smo že poročali, na območju celotne države poteka akcija za manj popitega alkohola in manj opitih voznikov na slovenskih cestah Slovenija piha 0,0. Policisti poostreno nadzirajo psihofizično stanje voznikov oziroma preverjajo vsebnost alkohola v izdihanem zraku.

Vlomi in tatvine

V noči na četrtek je v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel prenosno blagajno. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na Finžgarjevi ulici v Novem mestu je v isti noči neznanec vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odnesel električno ročno orodje, živila, več steklenic z alkoholnimi pijačami in otroško igračo. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 5.000 evrov.

Na območju Ragovega v Novem mestu je prav tako v noči na četrtek nekdo vlomil v brunarico in ukradel kosilnico in več steklenic s pijačo. Lastnika je oškodoval za 350 evrov.

V Hrušici na območju Novega mesta je sinoči med 20.15 in 20.40 nekdo izkoristil krajšo odsotnost voznice, ki je avtomobil parkirala ob cesti. Z razbitjem stekla je vlomil v vozilo in izmaknil torbico z dokumenti, bančno kartico, gotovino in ključe. Z vlomom in tatvino jo je oškodoval za 700 evrov.

Prijeli tri tihotapce in 17 ilegalnih migrantov

Včeraj okoli 7.30 so policisti v Zgornji Pohanci kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes hrvaških registrskih oznak. 27-letni državljan Srbije je prevažal štiri državljane Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Dva tujca je tihotapec prevažal v prtljažniku vozila.

Mercedes (Foto: PU Novo mesto)

Prav tako okoli 7.30 so v naselju Pleterje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Opel astra hrvaških registrskih oznak. 36-letni državljan Hrvaške je prevažal tri državljane Kitajske, enega v prtljažniku.

Opel (Foto: PU Novo mesto)

Na območju Rigonc so okoli 8. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Infiniti Q30 bosanskih registrskih oznak. 44-letni državljan Turčije je prevažal deset državljanov Turčije.

Infiniti (Foto: PU Novo mesto)

Državljanoma Srbije in državljanu Turčije so policisti odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto letos v 132 primerih obravnavali 151 tihotapcev, ki so 923 tujcem nudili pomoč pri nedovoljenem prehodu državne meje. Med tihotapci je bilo največ državljanov Ukrajine (32), državljanov Romunije (22), državljanov Srbije (20), državljanov Bosne in Hercegovine (13) in državljanov Turčije (13), pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Policisti so sicer poleg omenjenih primerov na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Slovenska vas, Mostec, Podgračeno, Nova vas pri Mokricah, Velika Dolina, Loče) včeraj prijeli 16 državljanov Afganistana, štiri Bangladeša, tri državljane Maroka in Kitajske, dva državljana Burundija, državljana Indije in Sierra Leoneja. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Afganistana in državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 251 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj