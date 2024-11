kronika

Vlomili v hišo brežiškega sodnika in jo zažgali

7.11.2024 | 18:50 | M. K., B. B.

Minulo noč je, kot smo že poročali, ob 1.33 na Opekarski ulici v Brežicah zagorelo v novozgrajeni stanovanjski hiši. Po poročanju portala 24ur gre za hišo predsednika brežiškega okrajnega sodišča Almirja Kurspahića. Poškodovanih ni bilo, nastala pa je velika premoženjska škoda v višini okoli 250.000 evrov.

France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto

Kot je povedal France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Novo mesto, so bili policisti v zgodnjih jutranjih urah obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Brežicah.

"Gasilci so požar omejili in pogasili, nastala je velika premoženjska škoda, ki po nestrokovni oceni znaša 250.000 evrov. Policisti so zavarovali kraj kaznivega dejanja, v jutranjih urah pa smo začeli izvajati ogled, ki ga je vodila preiskovalna sodnica skupaj z državnim tožilcem. Strokovno pomoč so nudili kriminalisti, kriminalistični tehniki in forenziki. Z ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil v objekt in v njem zanetil požar. Z intenzivno kriminalistično preiskavo ugotavljamo vse okoliščine in zbiramo obvestila v smeri storitve kaznivega dejanja požiga. Oškodovana oseba je zaposlena v pravosodju, zato policisti intenzivno zbiramo obvestila, ali je omenjeno kaznivo dejanje morebiti povezano z njegovo zaposlitvijo," je povedal Božičnik in dodal, da policisti zdaj izvajajo tudi aktivnosti za zagotavljanje varnosti oškodovane osebe.

Almir Kurspahić (Foto: arhiv DL)

Vzrok požara še ni znan, so pa policisti odvzeli in zavarovali vzorce, ki jih bo bo preučil Nacionalni forenzični laboratorij. Čeprav so nekateri sosedje slišali močan pok, prve zbrane informacije govorijo, da ni šlo za eksplozijo, pravi Božičnik.

