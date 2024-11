bela krajina

Most na gradu Gradac odprli tudi uradno

7.11.2024 | 11:30 | M. K.

Foto: Občina Metlika

Gradac - Županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič, predsednik Krajevne skupnosti Gradac Matjaž Plut in tesar Jože Brodarič, ki je pred tridesetimi leti zasnoval in izdelal prvotni most, so v torek slovesno predali v uporabo prenovljen most, ki vodi do gradu Gradac.

Ta kulturni spomenik državnega pomena v Beli krajini se nahaja na slikovitem otočku ob reki Lahinji, do katerega je dostop mogoč le po tem mostu. Po desetletjih uporabe je most potreboval celovito prenovo, ki bo zagotovila njegovo trajnostno uporabo tudi v prihodnje, so zapisali na FB profilu metliške občine.

Sanacija mostu je potekala med 22. aprilom in 23. majem letos. Sprva načrtovana zamenjava podesta in ograje se je razširila na celotno podporno konstrukcijo, saj se je izkazalo, da so poškodbe večje, kot je bilo predvideno.

