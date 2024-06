bela krajina

Most spet stoji

3.6.2024 | 18:30 | M. G.

Gradac - V dobrem mesecu dni, kot je bilo predvideno, so obnovili most na gradu Gradac, kjer v eni izmed stavb v sedmih občinskih stanovanjih živi osem stanovalcev. Obnovitvena dela je prevzel Jože Brodarič, tesarstvo in trgovina, iz Podzemlja, ki je izdelal tudi prejšnji most. Hkrati je Komunala Metlika obnovila vodovodno cev pod mostom. Občina Metlika ima v načrtu še ureditev navezave ceste na most.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

‹ nazaj