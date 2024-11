dolenjska

Puščava bo dobila pločnik

6.11.2024 | 11:15 | Rok Nose

Puščava - Prebivalci Puščave že dolgo čakajo na gradnjo pločnika ob prometno zelo obremenjeni državni cesti skozi njihovo naselje. Pred leti je bilo predvideno, da se bo gradnja le začela, a so zaradi katastrofalnih poplav, ki so lansko poletje prizadele Slovenijo, investicijo zamaknili. Občina Mokronog - Trebelno je pred kratkim objavila novico, da so z Ministrstvom za infrastrukturo vendarle podpisali sporazum o sofinanciranju naložbe.

Na Puščavi si že dolgo želijo pločnik ob državni cesti. Očitno ga bodo končno le dočakali. (Foto: R. N.)

Na državni cesti, ki pelje od Mokronoga proti Trebnjemu, je dnevno zelo veliko prometa. Župan Občine Mokronog - Trebelno mag. Franc Glušič pove, da so pred šestimi leti na tej relaciji v povprečju na dan našteli 4.885 vozil, po njegovem mnenju pa je danes tovornih in osebnih vozil še več.

Občina Mokronog - Trebelno z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju gradnje pločnika v naselju Puščava – Gradbeni stroji naj bi zabrneli prihodnje leto

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj