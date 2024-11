kronika

FOTO: Nočni požar v kotlovnici ZD Krško, preprečili širjenje ognja na garaže in avtomobile

6.11.2024 | 07:00 | M. K.

Minulo noč ob 1.33 je na Cesti krških žrtev v Krškem gorelo v kotlovnici kletnega prostora Zdravstvenega doma. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom odprli vrata kotlovnice, pogasili elektro agregat in opremo v kotlovnici, odstranili in preprečili iztekanje motornega olja v meteorni jašek in posuli z absorbenti že razlito olje, prezračili prostore kotlovnice, garaže in celotnega objekta ter s hitrim posredovanjem preprečili povzročanje večje gmotne škode s širjenjem požara na garažne prostore in avtomobile.

Krški poklicni gasilci so o požaru takole poročali: ''Dne 6. 11. 2024 smo ob 1:29 uri sprejeli požarni alarm Zdravstveni dom Krško preko ARC Infranet požarne centrale. Kmalu zatem smo še prejeli tudi klic preko ReCO Brežice, kjer smo bili obveščeni o požaru. Kontaktirali smo zaposlene na Urgenci ZD Krško, kateri so nam potrdili, da gori v kletnih prostorih garaže. Izvozili smo z dvema voziloma in petimi gasilci. Ob prihodu smo opravili ogled mesta požara. S tehničnim posegom smo odprli vrata kotlovnice, kjer je gorelo, in požar pogasili. Preventivno smo odstranili eno osebno vozilo v neposredni bližini. Iz prostora smo odstranili rezervno motorno olje, z absorbentom posuli razlito olje in preprečili iztekanje v meteorni jašek. Podtlačno in nadtlačno smo prezračili vse prostore ZD in Urgence. Na kraju požara so bili odgovorne osebe ZD, upravitelj kotlovnice in policija, ki je mesto intervencije zavarovala za kasnejši ogled kriminalistične službe. S hitrim posredovanjem smo preprečili veliko gmotno škodo. V enoto smo se vrnili ob 3:25 uri.''

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu S.O. ROMI USER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH, izvod 4. DALJNI VRH;

- od 11:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER in TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI OTOČCU 1992;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK 2003;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM 2003;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985;

- od 13:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO 2.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško Narpelj, nizkonapetostno omrežje – Narpelj Spodnje naselje med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Bučerca, nizkonapetostno omrežje – Bučerca med 9. in 12.uro ter na področju nadzorništva Brežice z okolico na območju TP Dedni vrh, nizkonapetostno omrežje – Piršenbreg med 9. in 13. uro.

