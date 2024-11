družabno

V lovu za rekordom

6.11.2024 | 13:40 | Foto: Mirjam Bezek Jakše

Rojeni v Metliki in njihovi partnerji so se predlani odločili, da bodo vsako leto pri ribniku Žabovujček na obrobju Metlike posadili rastlino metliko. Čeprav ta rastlina običajno zraste v višino od 30 do 100 cm, pa je Metličanom že prvo leto uspelo vzgojiti 302 cm visoko bilko. Letošnji rekord je bil še bolj fascinanten: pred kratkim je Tone Černič (na fotografiji drugi z desne), ki je v vročem poletju sadiko pridno zalival, na pikniku uradno zmeril letošnji »pridelek«. Rekorderka je merila kar 474 cm. V upanju, da bodo tudi ta rekord presegli, so se Metličani dogovorili, da bodo metliko sadili tudi v prihodnjih letih. V letu 2025 rojeni v Metliki načrtujejo še obuditev enega izmed dogodkov iz bogate zgodovine mesta Metlika.

