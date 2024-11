družabno

Veselo v Mirni Peči

5.11.2024 | 10:30 | Renata Mikec

Foto: Občina Mirna Peč

V Mirni Peči so za pogostitev ob nedavnem odprtju prenovljenih prostorov občinske uprave in dnevu odprtih vrat poskrbele gostoljubne domačinke iz Društva podeželskih žena. Pripravile so vrsto sladic in slanih prigrizkov, kar je navdušilo obiskovalce, vinogradniki pa so točili domačo vinsko kapljico, po kateri so znane tamkajšnje gorice. Na fotografiji so (od leve proti desni): predsednik Društva vinogradnikov Mirna Peč Zvonko Papež ter vinogradniki Darko Cvetan, Miro Rezel in Janja Rezel, ob njej (na fotografiji desno) pa je Jelka Krivec, ki je na čelu DPŽ Mirna Peč.

