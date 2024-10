dolenjska

FOTO: Občinska uprava v novih prostorih

24.10.2024 | 14:30 | M. K.

Foto: Občina Mirna Peč

Mirna Peč - V Mirni Peči so včeraj tudi uradno namenu predali prenovljene prostore občinske uprave na Trgu 8. Zbrane je nagovoril župan Andrej Kastelic, pred slovesnim odprtjem je prostore blagoslovil domači župnik Blaž Franko. O zasnovi ureditve celotnega projekta je spregovoril projektant dr. Tomaž Slak. Trak sta skupaj z županom prerezala predstavnika izvajalcev Rajko Žunič iz CGP in Janez Šporar iz IKC.

Župan Andrej Kastelic je gostom odprl vrata.

Občina je v letu 2023 večnamensko stavbo na Trgu 8, kjer sicer že delujejo Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, zdravstvena ambulanta in enota vrtca, celovito energetsko uredila ter del prostorov preuredila tudi za sedež občinske uprave. Celotna naložba (energetska prenosa objekta in nakup opreme) je vključno z davkom na dodano vrednost znašala dobrih, 3,1 milijona evrov, od tega je bilo 618.362 evrov pridobljenih iz Kohezijskega sklada, so sporočili iz Občine Mirna Peč.

Energetska prenova in ohranjanje kulturne dediščine

''Po selitvi v šole v nove prostore smo na občini začeli intenzivno razmišljati, kako zapolniti vsebino prostorov, ki so ostali. Zavedali smo se, da bo umeščanje potekalo po fazah. Izbrali smo vsebine, ki so pomembne za javnost, koristne pa za občanke in občane. Ob tem je ostala ob rasti števila prebivalcev tudi jasna želja, da ohranimo štiri oddelke vrtca. Najprej smo uredili vse potrebno za umestitev vsebin Muzej Lojzeta Slaka, nato smo z zdravstvenim domom uredili prostore za zdravstveno ambulanto. V oktobru 2022 smo podpisali pogodbo za celostno obnovo in rekonstrukcijo objekta v skupni površini več kot 3000 kvadratnih metrov. Z intenzivnimi deli smo začeli novembra 2022, končali pa julija 2023. S prenovo smo uspeli zagotoviti celovito energetsko prenovo stavbe s pogoji ohranjanja kulturne dediščine, zmanjšanje toplotne izgube in zmanjšanje porabe primarne energije, izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema in izboljšanje delovnih pogojev,'' je župan Andrej Kastelic ob včerajšnjem odprtju prostorov izpostavil pomen postopnosti, zmernosti in sodelovanja.

Smeli načrti

''Danes imamo obnovljene prostore občinske uprave, pridobili pa smo tudi prostore za delovanje naših društev. V bodoče nas čaka še umestitev naslednjih vsebin: lekarne v prostoru zdravstvene ambulante, postavitev stalne zbirke Toneta Pavčka z zunanjo ureditvijo in v nadaljevanju še postavitev knjižnice in kulturnega doma,'' je župan razkril načrte za prihodnost.

''Prenovili smo obstoječo stavbo, kar je predstavljalo določena izhodišča, ki smo jih morali upoštevati – to je: čim manj posegati v konstrukcijo, izkoristiti, kar že je in potem na tej osnovi nadgraditi prostore, ki so bili včasih v funkciji šole, ki je imela drug namen. Malce več poudarka smo dali vhodni avli, ker je to nek združen, odprt prostor. Zgoraj je tudi večja sejna soba, dodana je tudi učilnica, svoj prostor dobivajo tudi društva. Želimo si, da v tem objektu zaživi družabno življenje občine,'' pa je povedal arhitekt dr. Tomaž Slak.

Slavnostne otvoritve so se udeležili tudi Jožica Derganc, poslanka Državnega zbora, ter župani ter županja sosednjih občin, direktorica in direktorji javnih zavodov in domačih podjetij, ravnateljica in pomočnici ravnateljice domače šole, občinske svetnice in svetniki ter ostali.

Za spremljevalni program so poskrbeli Pevski zbor Osnovne šole Toneta Pavčka, Ljudske pevke Čebelice, MoPZ Rožmarin, Društvo harmonikarjev Mirna Peč in Vrtec Polonca skupina Jagode. Po koncu dogodka so se zbrani zadržali v avli, kjer je Gostilna Cesar skupaj z Društvom podeželskih žena Mirna Peč in Društvom vinogradnikov Mirna Peč pripravila pogostitev za vse, so še sporočili iz občine.

Zvočni zapisi Tomaž Slak Tomaž Slak Andrej Kastelic Andrej Kastelic

‹ nazaj