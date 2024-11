bela krajina

Minilo je 83 let od tragedije Prve belokranjske čete

4.11.2024 | 16:30 | M. K.

Foto: Uroš Novina

Gornje Laze - 31. oktobra je pri spomeniku na Gornjih Lazah potekala spominska slovesnost ob 83. obletnici tragedije Prve belokranjske čete.

Delegacije, ki so položile cvetje k spomeniku Prvi belokranjski četi, so se poklonile spominu na tragičen dogodek v noči iz 1. na 2. november 1941, ko je življenje pod italijanskimi kroglami izgubilo devetnajst belokranjskih partizanov.

Padlim borcem so se pri spomeniku poklonili tudi praporščaki, 1. spominski dolenjski partizanski bataljon ter Spominska partizanska enota Franc Rozman – Stane, v okviru katere deluje tudi 1. Belokranjska spominska četa, so sporočili s semiške občine.

Častno stražo je zagotovila enota Slovenske vojske iz Vojašnice Franca Uršiča Novo mesto.

Slavnostna govornica na spominski slovesnosti je bila Martina Legan Janžekovič, županja Občine Metlika.

V kulturnem programu, ki ga je pripravil KUD Jože Mihelčič Semič, so sodelovali KUD Godba na pihala Semič, ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika, Sonja Malnarič, Miro Kočevar in Jožica Kapele. Program je povezoval Alen Golobič.

Borci Cankarjevega bataljona so se poklonili tudi spominu na narodno herojinjo Milko Šobar Natašo, pri njeni rojstni hiši pa so položili venec in prižgali sveče.

Tradicionalnega Pohoda po poteh Prve belokranjske čete v organizaciji Planinskega društva Semič se je udeležilo 60 pohodnikov, so še sporočili.

