dolenjska

Ob jubileju bodo imeli novo vozilo

4.11.2024 | 12:00 | L. Markelj, foto: Damjan Cvetan

Bela Cerkev - Že nekaj let Prostovoljno gasilsko društvo Bela Cerkev, ki velja za najbolj številčno in najstarejše društvo v občini Šmarješke Toplice, v mesecu požarne varnosti pripravlja dan odprtih vrat. Tudi preteklo soboto je bilo tako.

Na dnevu odprtih vrat so prikazali tudi delovanja AED z ekipo šmarješke CZ.

Razstavili so vozila in opremo ter prikazali postopke gašenja, kar je bilo zanimivo zlasti za otroke in mladino. V društvu so veseli, da se lahko pohvalijo s podmladkom, za katerega skrbijo. Sicer pa je bila sobota zgodovinski dan za PGD Bela Cerkev, saj je predsednik Jernej Prešeren z dobaviteljem podpisal pogodbo o nakupu in dobavi novega gasilskega vozila MAN GVV-2, ki bo izboljšalo zlasti delo operative in bo služilo na intervencijah. Ker gre za velik finančni zalogaj – naložba bo stala okrog 250 tisoč evrov – brez pomoči občine ne bo šlo.

Po besedah župana Marjana Hribarja bodo v proračunu za prihodnje leto za gasilski avto namenili okrog 95 odstotkov potrebnega denarja. Belocerkovški gasilci so za pomoč hvaležni, nov avto pa bodo slovesno predali namenu leta 2026, ko bo društvo slavilo 120 let delovanja.

