Dolenjsko-posavski dvoboj dobili krkaši; Trimo in Riko poražena

3.11.2024 | 09:20 | STA; M. K.

Pred reprezentančnim premorom so bile v soboto v Ligi NLB na sporedu zadnje štiri tekme 10. kroga. Vse so minile v znamenju zanesljivih zmag domačih ekip.

Na osrednji tekmi kroga je zasedba Celja Pivovarne Laško nadaljevala niz neporaženosti, potem ko je bila s 37:28 boljša od Trima Trebnjega. Urbanscape Loka je s 34:19 odpravila Jeruzalem Ormož, Gorenje Velenje je bilo s 35:24 boljše od Rika Ribnice, Krka pa je z 31:26 ugnala Misteral Krško.

Fotografije s tekme Novomeščanov in Krčanov (tudi spodaj v fotogaleriji): Gašper Simonič

LIGA NLB, 10. KROG

Sobota, 2. november:

MRK KRKA : RK MISTERAL KRŠKO 31:26 (15:12)

L. Rašo in Nikolić po 7; Baznik 6, Yankovskyy (2) in Hočevar (1) po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Luka Stanojlović (MRK Krka)

Krka je proti novincu med prvoligaško druščino dosegla peto zmago v sezoni in se povzpela na peto mesto. Krško ostaja pri dnu na 11. mestu s štirimi osvojenimi točkami. Manj jih ima le Koper (2).

Po izenačenem začetku, na semaforju je bilo po slabi polovici prvega polčasa 6:6, so se domači z delnim izidom 7:1 nekoliko odlepili, a tako visoke prednosti niso zdržali do velikega odmora. Gosti so ostali relativno blizu in po 30 minutah zaostajali za tri gole.

Krčani so tudi v drugem delu pretili domačim in se v 37. minuti po golu Filipa Baznika približali na dva gola razlike. Bližje niso več prišli.

V nadaljevanju se je namreč po bolj zbrani igri domačih prednost gibala med tremi in petimi goli, do 51. minute pa so Novomeščani izzvali minuto odmora gostujočega stratega Aleksandra Markla, ki je prevzel krško zasedbo, po izidu 27:20.

Gosti, pri katerih je šest golov dosegel Baznik, so do konca le nekoliko omilili poraz. Krka je slavila za pet golov, najbolj pa so se strelsko izkazali Leon Rašo in Marko Nikolić s po sedmimi zadetki ter Vojislav Vukić s šestimi in Benjamin Cirar s petimi.

Novomeščane v naslednjem krogu po reprezentančni akciji 16. novembra čaka gostujoča tekma proti Jeruzalemu Ormožu, medtem ko bodo novinci v prvi ligi iz Krškega gostili rekorderje po številu naslovov Celjane.

IZJAVI PO TEKMI:

Marko Nikolić, igralec MRK Krka: "Čeprav je ekipa iz Krškega v tej sezoni znova med elito, nas je na tokratni tekmi kar namučila. Že v prejšnjem krogu je premagala ekipo iz Škofje Loke in vedeli smo, da tekma ne bo enostavna. Na ta dvoboj smo se res dobro pripravili in verjeli v zmago. Pomembno je, da sta točki ostali doma."

Jan Hočevar, igralec RK Misteral Krško: "Glede na to, da smo imeli na voljo le dva dneva z novim trenerjem, mislim da smo se dokaj dobro pripravili, dodali nekaj novih akcij ter se v zelo kratkem času uspeli navaditi na nov sistem. Odkrito rečeno smo upali, da bomo na koncu še nekoliko bližje Krki, ampak si nimamo kaj očitati. Krka je bila boljši tekmec."

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RK TRIMO TREBNJE 37:28 (15:10)

Hurtado Vergara, Milićević in Antonijević po 5; Jurečič 6 (2), Soršak 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Jesus Hurtado Vergara (RK Celje Pivovarna Laško)

Derbi 10. kroga v državnem prvenstvu se je razpletel po željah domačinov iz knežjega mesta. Z zanesljivo zmago in osmim parom točk so se varovanci Paula Pereire vnovič prebili na vrh razpredelnice in imajo z 18 točkami eno več od Grosista Slovana. Sledijo Velenjčani s 13 točkami, medtem ko je Trimo ostal četrti z 12 točkami.

Po izenačenem začetku, v katerem so gosti stik držali okoli deset minut, se je prednost Celjanov začela povečevati. V 13. minuti je Jesus Hurtado Vergara prvič poskrbel za +3. Tudi v nadaljevanju so domači imeli pobudo, do polčasa pa so prišli do tedaj najvišje prednosti petih golov (15:10).

Drugi del se je začel z nekaj goli na obeh straneh, nato pa so Celjani znova pobegnili in v 41. minuti povedli za osem golov. Gosti so bili v Zlatorogu povsem nebogljeni, ko je deset minut pred koncem zaostanek prvič znašal deset golov.

Zadnji del dvoboja je bil le še formalnost, priložnost za igro pa so dobili tudi nekateri mlajši igralci. S petimi goli so bili pri Celju najboljši strelci Vergara, Uroš Milićević in Vukašin Antonijević, pri Trebanjcih pa sta po šest golov dosegla Jan Jurečič in Jaka Soršak.

Po reprezentančnem premoru se bodo rokometaši Celja 16. novembra podali v Krško, medtem ko bo Trimo dan prej gostil Koper.

IZJAVI PO TEKMI:

Tadej Mazej, igralec RK Celje Pivovarna Laško: "Odigrali smo odličen prvi polčas, predvsem v obrambi, ko smo prejeli zgolj deset zadetkov. S tem smo pokazali namero, da želimo danes ostati nepremagani in to se je na koncu tudi zgodilo. Zelo smo si želeli te zmage. Bili smo kompaktni v obrambi in učinkoviti v napadu, kjer smo zabili tudi kar nekaj lahkih zadetkov. Vesel sem, da smo z odličnim pristopom nadaljevali do konca tekme ter zanesljivo in zasluženo zmagali. Čestitke ekipi za odlično predstavo in borbo."

Jan Jurečič, igralec RK Trimo Trebnje: "Celjani so zasluženo zmagali. Mi se nismo držali dogovor s treninga, delovalo je, da smo po celjskem vodstvu s petimi oziroma šestimi zadetki prednosti razpadli. V drugem polčasu, namesto da smo se približali, smo naredili še več tehničnih napak in Celjani so se oddaljili, nam pa se nikakor ni uspelo približati."

RK GORENJE VELENJE : RD RIKO RIBNICA 35:24 (17:10)

Maričić 9, Velić 5; Stefanović 8 (1), Nosan (2) in Pogorelec po 3.

STATISTIKA

Igralec tekme: Goti Maričić (RK Gorenje Velenje)

Državni prvaki iz Velenja niso imeli pretiranih težav z Ribničani. Čeprav je bil začetek še tesen, Ribničani so se namreč v 13. minuti približali na dva gola zaostanka, so domači nato stopili na plin in po golu Tilna Sokoliča povedli s 13:7.

Do polčasa so prednost še nekoliko oplemenitili (17:10), nadaljevanje pa ni prineslo spremembe razmerij moči na parketu Rdeče dvorane. Še več, domači so prednost le še povečevali in v 35. minuti prvič vodili z desetimi goli razlike.

Domača zmaga nikoli ni bila zares ogrožena, goste pa je spodkopal še neposredni rdeči karton Igorja Žabića v 51. minuti, a je bila takrat tekma že odločena. Ose so nato prednost še povišale in slavile za 11 golov.

Za Velenjčane je največ zadetkov, in sicer devet, dosegel Goti Maričić, pri gostih pa je izstopal Nikola Stefanović z osmimi goli.

Velenjčani bodo po reprezentančnem premoru 16. novembra igrali pri Slovenj Gradcu, medtem ko bodo Ribničani isti dan gostili Urbanscape Loko.

IZJAVI PO TEKMI:

Goti Maričić, igralec RK Gorenje Velenje: "Pred tekmo smo strnili vrste, umirili glave in v dvoboj vstopili z energijo, ki jo pričakujemo na vsaki tekmi. Enostavno smo si rekli, da bomo dali vse od sebe. Osvojili smo dve točki in odhajamo po napornem ritmu na zaslužen krajši odmor. Videlo se je, da se ni bilo potrebe malce varčevati za naslednjega tekmeca in za to smo bili nagrajeni in zasluženo zmagali. Čestital bi Ribnici za pošteno in korektno tekmo. Gremo naprej."

Ahmed Begić, igralec RD Riko Ribnica: "Težko rečem, kaj je šlo narobe. Na tekmece smo se dobro pripravili, vedeli smo, da bodo 60 minut igrali po najboljših močeh. Od prve minute nam ni steklo v obrambi, nismo bili dovolj agresivni in tekmec je prihajal do lahkih zadetkov, za nameček pa nam tudi v napadu ni steklo prav nič. Zaslužena visoka zmaga Gorenja."

* Izidi, 10. krog:

- četrtek, 31. oktober:

Koper - LL Grosist Slovan 25:36 (11:22)

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Slovenj Gradec 22:22 (10:11)

- sobota, 2. november:

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 35:24 (17:10)

Krka - Misteral Krško 31:26 (15:12)

Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož 34:19 (16:8)

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 37:28 (15:10)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 10 8 2 0 321:275 18

2. LL Grosist Slovan 10 8 1 1 298:256 17

3. Gorenje Velenje 9 6 1 2 256:235 13

4. Trimo Trebnje 10 5 2 3 279:271 12

5. Slovenj Gradec 10 5 2 3 278:282 12

6. Krka 9 5 1 3 260:235 11

7. Urbanscape Loka 10 2 4 4 259:259 8

8. Riko Ribnica 10 3 1 6 291:307 7

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 10 2 2 6 256:276 6

10. Jeruzalem Ormož 9 3 0 6 244:267 6

11. Misteral Krško 10 2 0 8 270:308 4

12. Koper 9 1 0 8 235:276 2

