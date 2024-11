šport

SVIŠ odščipnil točko pokalnim podprvakom

1.11.2024 | 08:10 | RZS

Zasedbi LL Grosist Slovan in SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica sta postali prvi v Ligi NLB, ki sta v tej sezoni odigrali 10 tekem. Rokometaši s prestolnice so bili uspešni na Obali (36:25), Dolenjci pa so na domačem igrišču igrali neodločeno s Slovenj Gradcem (22:22).

Foto: FB RK Slovenj Gradec

Preostale tekme bodo sledile na prvo soboto v novembru. Ob 18. uri bo pri Gorenju Velenju gostovala Riko Ribnica, Krka pa bo pričakala Misteral Krško. Ob 19.00 se bosta na Gorenjskem pomerili zasedbi Urbanscape Loke in Jeruzalema Ormoža, ob 20.15 bo sledil še dvoboj Celja Pivovarne Laško in Trima Trebnjega.

LIGA NLB, 10. KROG

RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA : RK SLOVENJ GRADEC 22:22 (10:11)

Ključanin 8 (1), Korošec 3; Eskeričić 7 (1), Levc 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Jaka Glavan (RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica)

Čeprav so bili pred obračunom na lestvici precej višje gostje iz Slovenj Gradca, pa se je dvoboj po preobratu domačih v drugem polčasu končal z delitvijo točk, SVIŠ je tako po novem pri šestih, Slovenj Gradec pri 12.

V prvem polčasu je bila tekma izenačena, nobena od ekip si ni priigrala več kot gol prednosti. Ob polčasu so tako vodili gostje, ki pa so nato takoj na začetku drugega dela pobegnili.

V 39. minuti so imeli štiri gole naskoka (16:12), vendar ga niso znali zadržati. Domači so se vračali, prišli najprej na -2 (16:18, 18:20), v končnici pa so bili povsem enakovredni.

Po izenačenju na 20:20 so bili Korošci tisti, ki so morali reševati točko, saj je SVIŠ povedel in še v zadnji minuti vodil z 22:21 po golu Andraža Justina, a je nato za goste izenačil Kristijan Eskeričić, domači pa zadnjega napada nato niso izkoristili.

Za SVIŠ je osem golov dosegel Lun Ključanin, za Slovenj Gradec pa sedem Eskeričić.

V naslednjem krogu bodo rokometaši SVIŠ-a 15. novembra gostovali pri Kodeljevčanih, Slovenj Gradec pa bo dan pozneje gostil Gorenje Velenje.

Foto: FB RK Slovenj Gradec

IZJAVI PO TEKMI:

Jaka Glavan, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica: "Za nami je še ena težka tekma. Izkazalo se je za takšno, kot smo pričakovali. Znova in znova nas na koncu tepe naša neizkušenost. Vseeno čestitke Slovenj Gradcu za eno odlično tekmo. Lahko smo ponosni, da smo se vrnili po zaostanku petih zadetkov, izenačili in imeli napad za zmago. Na koncu se nam ni izšlo, toda vseeno smo lahko s to točko zadovoljni in na tem je treba graditi naprej."

Žiga Lesjak, trener RK Slovenj Gradec: "Za nami je težka tekma. Pričakovali smo težko gostovanje pred polno dvorano, na neugodnem igrišču. Sredi drugega polčasa smo si že ustvarili prednost, pa je na koncu nismo mogli zadržati. Čestitke SVIŠ-u za borbeno igro in tekmo ter srečno naprej."

Četrtek, 31. oktober:

RD KOPER : RD LL GROSIST SLOVAN 25:36 (11:22)

Bašić 7 (1), Hrovatin 6 (1); Slatinek Jovičić 7, Brozović 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Vladimir Gošič (RD LL Grosist Slovan)

Ambiciozni Ljubljančani so bili že pred tekmo proti zadnjeuvrščenemu Kopru izraziti favoriti, kar so na igrišču le dokazali. Od samega začetka, povedli so s 3:0, so kazali kakovostno premoč, tekma pa ni ponudila nobene negotovosti. Z dobro obrambo in protinapadi so gosti vztrajno večali, prednost, že po dobrih dvajsetih minutah tekme, ko je Staš Slatinek Jovičič po protinapadu dosegel gol za vodstvo 17:6, je bilo jasno, da je edino vprašanje, kako visoka bo razlika v korist gostov na koncu.

Že po prvem polčasu bi bila lahko tudi večja kot 11 golov (največja je znašala 12 golov), če ne bi imeli domači v vratih razpoloženega Jakoba Morata, ki je v tem delu zbral sedem obramb, le eno manj kot na nasprotni strani Nebojša Bojić.

Morato je na začetku drugega dela obranil še dva strela, domači so se približali na 15:23, a za kaj več jim ni pomagala spodbuda vztrajnih in glasnih navijačev. Gosti, ki niso bili več tako zagnani kot v prvem polčasu, so nadzorovali razliko, ta je ostala enaka kot ob odmoru.

Ljubljančani, pri katerih je bil Slatinek Jovičič s sedmi goli najboljši strelec, isto število jih je na tekmečevi strani zbral Amir Bašić, so z novima točkama začasno prevzeli vodstvo na prvenstveni razpredelnici, za točko so prehiteli Celjane, ki bodo svojo tekmo 10. kroga proti Trimu doma odigrali v soboto, 2. novembra.

Slovan bo v naslednjem krogu gostil Sviš Cugelj Okna Ivančno Gorico, Koper pa bo gostoval v Trebnjem pri Trimu.

IZJAVI PO TEKMI:

Jakob Morato, igralec RD Koper: "Tekma je bila vsekakor težka, kot smo tudi pričakovali, glede na to, da je Slovan bil tudi favorit na tem srečanju. Videl se je manko Benjamina Bekriča, našega prvega levega krila in pomembnega igralca v obrambi. Bilo je manj rotacije tudi zaradi poškodbe Roka Puriča. Tako se je naš kader zmanjšal. Upamo, da je z njim vse v redu. Zgrešili smo precej neoviranih strelov in to nas je pripeljalo do takšnega rezultata. Mislim, da smo se kljub temu borili do konca tekme. Hvala navijačem za podporo."

Vladimir Gošič, igralec RD LL Grosist Slovan: "Tekmo smo začeli dobro, resno smo pristopili že na začetku. Na tekmeca smo pripravili zelo dobro. Mislim, da smo imeli nadzor nad igro od prve do zadnje minute. Želel bi čestitati soigralcem za zmago, kakor tudi ekipi Kopra za športno in korektno igro. Sedaj je pred nami teden dni premora, nato pa bomo nadaljevali našo pot. Kopru želim vso srečo v nadaljevanju prvenstva."

* Izidi, 10. krog:

- četrtek, 31. oktober:

Koper - LL Grosist Slovan 25:36 (11:22)

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Slovenj Gradec 22:22 (10:11)

- sobota, 2. november:

18.00 Gorenje Velenje - Riko Ribnica

18.00 Krka - Misteral Krško

19.00 Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož

20.15 Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 10 8 1 1 298:256 17

2. Celje Pivovarna Laško 9 7 2 0 284:247 16

3. Trimo Trebnje 9 5 2 2 251:234 12

4. Slovenj Gradec 10 5 2 3 278:282 12

5. Gorenje Velenje 8 5 1 2 221:211 11

6. Krka 8 4 1 3 229:209 9

7. Riko Ribnica 9 3 1 5 267:272 7

8. Jeruzalem Ormož 8 3 0 5 225:233 6

9. Urbanscape Loka 9 1 4 4 225:240 6

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 10 2 2 6 256:276 6

11. Misteral Krško 9 2 0 7 244:277 4

12. Koper 9 1 0 8 235:276 2

