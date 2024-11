dolenjska

Na občini kar nekaj novih obrazov

3.11.2024 | 12:10 | L. Markelj

Šentjernej - V zadnjih mesecih je prišlo do kar nekaj kadrovskih sprememb v občinski upravi, »da bomo kos izzivom, ki jih ne manjka,« pove šentjernejski župan Jože Simončič.

Potem, ko je poleti nova direktorica postala mag. Nataša Šterk, so na novo postavili Oddelek za družbene dejavnosti, katerega vodstvo je s 1. septembrom prevzela univ. dipl. ekonomistka in sociologinja Patricija Pavlič, dolgoletna direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

V občini Šentjernej se je v času županovanja Jožeta Simončiča zamenjalo kar nekaj obrazov - eni so odšli, drugi prihajajo. (Foto: L. M.)

»V proračunu družbene dejavnosti predstavljajo okrog 40 odstotkov denarja, od vrtca, šole, športa, sociale do zdravstva in lekarniške dejavnosti, zato je prav, da smo ustanovili samostojen oddelek,« pojasni prvi mož občine. Druga zaposlena tu je višja svetovalka za družbene dejavnosti Bernarda Fabjan, ki je prej vrsto let delovala v Občini Črnomelj in bila tudi svetovalka v kabinetu župana, zdaj pa prihaja v Šentjernej z novomeške Fakultete za informacijske študije. Tako Pavličeva kot Fabjanova sta domačinki, iz Orehovice.

Jože Simončič namerava v bližnji prihodnosti okrepiti še pravno službo. (Foto: L. M.)

S 1. novembrom je kot vodja Oddelka za infrastrukturo, investicije in gospodarske javne službe na občino prišla Manica France Klemenčič, dipl. inženirka geodezije, ki ima tudi delovne izkušnje v občinski upravi, saj je delovala v občinah Straža ter nazadnje Žužemberk. Tudi ta oddelek, ki je prej deloval znotraj Oddelka za okolje in prostor, bodo kadrovsko okrepili.

Decembra pa bodo na občini kot vodjo sprejemne pisarne zaposlili še ekonomistko Polono Vrtar, ki je bila vodja Turistično informacijskega centra v režijskem obratu Občine Dolenjske Toplice. Po besedah župana bo v bližnji prihodnosti treba nujno okrepiti še pravno službo.

