V Brezju pogorela prikolica; truplo v stanovanju

3.11.2024 | 10:30 | M. K.

Včeraj ob 11.53 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela počitniška prikolica. Kljub hitri intervenciji gasilcev GRC Novo mesto in PGD Kamence je prikolica pogorela v celoti. Na kraju dogodka so bili tudi policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Truplo v stanovanju

Ob 14.16 so gasilci PGD Sevnica v Naselju heroja Maroka v Sevnici, v prisotnosti reševalcev NMP Sevnica in policije, s tehnično intervencijo odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila preminula oseba.

Zagorela kuhinjska napa

Ob 22.29 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško po požaru, ki je zajel kuhinjsko napo, ogenj pa je pogasil lastnik sam, preventivno s termovizijsko kamero pregledali napo in okolico le-te. Njihovo nadaljnje posredovanje ni bilo potrebno.

