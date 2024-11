kronika

FOTO: Želela obrniti avto, a je zdrsnila čez škarpo in pristala na strehi

2.11.2024 | 18:30 | M. K.

Foto: GE Ribnica

Včerajšnji praznik, prvi november, je bil tudi za gasilce Gasilske enote Ribnica deloven. Na pomoč so odhiteli voznici, ki je vožnjo zaključila pod škarpo in na strehi.

Osebno vozilo je zdrsnilo čez škarpo, zadelo še en parkiran avto in pristalo na strehi.

Kot so sporočili iz GE Ribnica, so njihovi gasilci posredovali pri prometni nesreči v Jurjevici, kjer je po njihovih navedbah osebno vozilo pri manevriranju zdrsnilo čez škarpo, zadelo še en parkiran avto in pristalo na strehi.

"Na srečo je bila voznica le lažje poškodovana, iz vozila pa so ji že pred našim prihodom pomagali očividci. Naša enota je nato sodelovala s policijo pri ogledu kraja in vozilo postavila nazaj na kolesa. Hvala vsem očividcem za hitro pomoč," so na družbenem omrežju Facebook zapisali ribniški gasilci.

