Dobova se predstavi

2.11.2024 | 15:00 | M. L.

Dobova - Turistično društvo Dobova je po svoji utečeni dolgoletni navadi, da 30. oktobra razveselil obiskovalce s prireditvijo Dobova se predstavi, tudi letos pripravilo ta dogodek, ki je bil tudi tokrat vpisan v koledar oktobrskih prireditev ob brežiškem občinskem prazniku.

Dobova se je tudi tokrat predstavila s pestrim sporedom.

V dvorani Kulturnega doma v Dobovi so tako nastopili učenci Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, tri različne skupine dobovskih mažoretk, pevsko instrumentalni duet Zdenka in Andrej Pinterič, literarna sekcija Beseda, ki deluje pri Kulturnem društvu Franc Bogovič Dobova, Dobovski rogisti in ženska pevska skupina UP, ki delujejo v Društvu upokojencev Dobova-Kapele. Na koncu so s svojim značilnim plesom dodale podobo večeru Dobovske čarovnice.

Kot so obljubili organizatorji, je bil to tudi večer smeha.

Zbrane je v začetku prireditve, ki jo je povezovala Anja Urek, nagovoril brežiški župan Ivan Molan, ki je pri tem čestital ob občinskem prazniku.

Dobova se predstavi je bila tokrat dobrodelna. Zbirali so namreč prostovoljne prispevke za pomoč pri zdravljenju učenke Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova Tanaje Vučajnk.

UP

Na dobovski ljubiteljski kulturni sceni, kakršno oblikujejo tudi s prireditvijo Dobova se predstavi, redno nastopata tudi Gasilski pihalni orkester Loče in Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova. Tokrat ju ni bilo. V okestru je bilo v prazničnih dneh namreč odsotnih več glasbenikov, zbor pa je zadržala nedavna tragična smrt enega od pevcev.

