družabno

Tudi Stražani v Beogradu

2.11.2024 | 09:30 | Foto: Branko Đukić

Delegacija Zveze borcev za vrednote NOB Straža se je udeležila nedavne proslave ob 80. obletnici osvoboditve Beograda. Srbska prestolnica je ta jubilej zaznamovala na različnih koncih mesta čez dan, zvečer pa so pripravili v Beogradu na vodi spektakel z droni in veličasten ognjemet. Med nastopajočimi na teh slovesnostih so bile različne folklorne skupine, pevci in pevke iz Rusije in Srbije, vrstili so se mimohodi, različne delegacije pa so polagale cvetje in vence k spomenikom. Straška je to storila ob spomeniku osvoboditeljem Beograda. Obiskali so tudi grob prvega jugoslovanskega pilota, slovenskega pionirja letalstva in konstruktorja Edvarda Rusjana, ki se je smrtno ponesrečil med poletom leta 1911 pod Kalemegdanom. Trije dnevi v prestolnici Srbije so bili za slovensko delegacijo tudi priložnost za kulinarične izkušnje, ples in za obiske veliko znamenitosti. Med drugim so obiskali Avalo, Kalemegdan in veličasten hram Svetega Save.

