Za podjetja na obmejnih problemskih območjih 4,8 milijona evrov

2.11.2024 | 08:20 | STA

Ribnica - Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice je objavil javni razpis za spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih. Na voljo je skupaj 4,8 milijona evrov povratnih in nepovratnih sredstev, rok za oddajo vlog je 6. december.

Sedež sklada v Ribnici (Foto: arhiv DL)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, so sporočili iz sklada, ki je razpis objavil na svojih spletih straneh in v uradnem listu.

Od skupnega zneska 4,8 milijona evrov je na voljo za 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, predvidenih za črpanje v prihodnjih dveh letih, ter tri milijone evrov posojil s fiksno obrestno mero v višini od 2,64 do 4,46 odstotka letno. Vlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva ali pa za kombinacijo nepovratnih sredstev in posojila.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki in zadruge s sedežem v občinah, ki ležijo na obmejnih problemskih območjih. Sklad jim bo odobrene projekte sofinanciral v višini največ 75 odstotkov upravičenih stroškov. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 odstotkov.

Namen razpisa je pozitivno prispevati h konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti, ohranjanju oz. povečevanju števila zaposlenih ter varstvu okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov, so pojasnili na skladu, kjer pričakujejo, da bodo na podlagi razpisa sofinancirali najmanj 11 trajnostno naravnanih projektov.

Finančna sredstva za dodelitev nepovratnih sredstev se zagotavlja iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost, finančna sredstva za povratna sredstva pa bo sklad zagotovil iz posojil, delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki.

