Nismo kaj dosti boljši

1.11.2024 | 15:00 | L. Markelj

Novo mesto - Slovenci smo v Evropi med največjimi porabniki nagrobnih sveč. Letno jih prižgemo okoli 23 milijonov, kar je povprečno 11 sveč na prebivalca. Dve tretjini vseh sveč porabimo prav ob 1. novembru, dnevu mrtvih.

Odpadne nagrobne sveče sicer same po sebi niso nevaren odpadek, vendar njihova obdelava povzroča škodljive vplive na okolje, zlasti emisije v zrak in vodo. Reciklaža ni ne poceni in ne hitra, Slovenija ne uspe predelati vseh teh sveč in marsikje se kopičijo.

Pred 1. novembrom so imeli veliko dela na pokopališčih s čiščenjem zeli in z urejanjem tudi komunalni delavci. Na sliki dva izmed njih na šmihelskem pokopališču. (Foto: L. M.)

Čeprav je že vrsto let slišati pozive k odgovornejšemu ravnanju in opozorila, da prižigamo preveč sveč, zlasti plastičnih, se nas to ne prime. To ugotavljajo tudi v Komunali Novo mesto, ki ima v upravljanju pet novomeških pokopališč, kot izvajalec javne službe zbiranja odpadnih nagrobnih sveč pa pokriva skoraj šestdeset pokopališč na območju osmih dolenjskih občin.

Simon Štukelj iz Sektorja za splošno komunalo pove, da se, žal, količina zbranih odpadnih nagrobnih sveč v vseh teh letih ni kaj dosti spremenila. »Od začetka veljave uredbe leta 2008 pa vse do nekaj let nazaj so količine iz leta v leto celo naraščale. Gotovo v prvih nekaj letih na račun uvajanja in prilagajanja sistema, zanimivo pa je, da se je ta količina v zadnjih petih letih ustalila in se giblje okoli sto ton letno. Nihanje tono gor ali dol pripisujemo predvsem vremenskim situacijam, še posebno v obdobju pred prazniki, ko se prižiga največ sveč. Razlaga je preprosta – ob lepem vremenu sveče bolj pogorijo, manj je parafinskega ostanka,« pove.

Na grobovih sicer res opažamo vse več nadomestkov, kot so kamenčki in lesene svečke. Ampak gre bolj za redke posameznike, ki ne pripomorejo kaj dosti v tej neizmerni množici milijonov prižganih sveč.

Zanimivo je, da tudi sama finančna obremenitev ni pripomogla k spreminjanju te navade. Sveče so vendar drage. Vsi stroški so vključeni v ceno proizvoda nagrobne sveče skozi t. i. embalažnino. Iz teh virov pooblaščene sheme pokrivajo celotne stroške, od samega zbiranja do končne obdelave.

Poraba nagrobnih sveč je še vedno zelo velika – Novomeška Komunala letno pospravi okoli sto ton odpadnih sveč – Zakaj pa ne obnovljive steklene sveče s tekočim voskom in lesene svečke?

