Današnji praznik namenjen spominu na pokojne

1.11.2024 | 08:40 | STA

Za današnji dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, je značilen obisk grobov pokojnih sorodnikov in prijateljev s polaganjem rož in prižiganjem sveč. Državni vrh na čelu s predsednico republike Natašo Pirc Musar bo na Kongresnem trgu v Ljubljani položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam.

Po državi bo seveda še veliko več žalnih slovesnosti.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; Š. Z.)

Množične obiske grobov vsako leto spremlja tudi prometni kaos. Prometni režim na območju nekaterih pokopališč so spremenili že v dneh pred praznikom. Ponekod so z namenom, da bi bilo okoli pokopališč čim manj gneče zaradi avtomobilov, omogočili brezplačen prevoz do pokopališč. Prav tako so v nekaterih mestih uredili brezplačno parkiranje.

Dan spominjanja na mrtve je bil dela prost dan že v Socialistični republiki Sloveniji, ko je bil poimenovan kot dan mrtvih. V samostojni Sloveniji je ohranil podobno vlogo in način obeleževanja kot smo ju poznali pred letom 1991.

Dan spomina na mrtve sicer temelji na cerkvenem prazniku vseh svetih, s katerim Cerkev opozarja, da so poleg javno razglašenih svetnikov svetništvo skozi čas dosegli tudi drugi ljudje, ki pa so ostali neimenovani. Dan pozneje, ko je po cerkvenem koledarju dan vernih duš, pa se spominja vseh vernih rajnih. Vzhodna Cerkev je imela praznik vseh svetih že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v 9. stoletju razširil v zahodno Cerkev.

