šport

Niso zmagali, a so zmagali: z remijem v tretji krog EHF CUP

27.10.2024 | 09:30 | I. V.

Novo mesto - Rokometašem novomeške Krke sinoči ni uspelo premagati slovite Metaloplastike, povratna tekma 2. kroga evropskega pokala v Novem mestu se je končala z neodločenim izidom 28:28, a je bilo to dovolj, saj so Novomeščani z dvema zadetkoma razlike zmagali v Šabcu in si tako zagotovili napredovanje in še nekoliko daljšo evropsko jesen.

Rokometaši Krke so se kljub remiju uvrstili v tretji krog evropskega pokala. (Foto: I. Vidmar)

Tekma je bila zelo izenačena, čeprav so večino časa vodili Novomeščani, a le z enim do tremi zadetki prednosti. Sredi prvega polčasa je Krka prvič povedla za tri gole (10:7), a so jih tekmeci iz Šabca dokaj hitro ujeli in izenačili na 11:11.

Novomeščani so drugo polovico tekme začeli s prednostjo gola (17:16), večkrat povedli za tri, a so gostje v 57. minuti izenačili na 26:26 in to je obetalo napet zaključek, a sta Nace Zajc in Vojislav Vukić Krki priigrala dva zadetka prednosti in s tem zanesljivo napredovanje v tretji krog evropskega pokal. Gostje so z zadetkoma v zadnjimi minuti sicer izenačili, a remi ni skalil veselja Novomeščanov.

Krka : Metaloplastika 28:28 (17:16)

Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec, Cirar 2, L. Rašo 5 (1), Gliha 1, Ščuka 1, Vukić 7 (2), Stanojević 3, D. Rašo, Zajc 2 (1), Nikolić 6, Lavrič, Kukman 1, Derganc, Matko.

Metaloplastika: Marjanović, Arsić, Dodić 5 (2), Alilović 6, Mirković 1, F. Milovanović 1, I. Milovanović 3, Gavašelišvili 3, Jevtić, Damjanović, Pavlović 2, Papović, Petrović, Simić 3, Dakić 3, Đukić 1.

Sedemmetrovke: Krka 7 (4), Metaloplastika 2 (2).

Izključitve: Krka 6, Metaloplastika 8 minut.

Izjavi po tekmi:

Tilen Kukman, igralec MRK Krka: »Držali smo se dogovora, sicer rezultat je bil neodločen, a smo mi tisti, ki se veselimo napredovanja v naslednji krog tekmovanja. Kakšnega nasprotnika si želimo, je težko reči, saj je v tem delu tekmovanja ostalo kar nekaj močnih ekip. Je pa bilo danes pred domačo publiko užitek igrati, navijači so tisti, ki nas vedno dvignejo in nam pomagajo, da igramo boljše, zato se jim ob tej priložnosti zahvaljujem.«

Uroš Simić, igralec RK Metaloplastika Elixir: »Iskreno povedano, smo razočarani. Tekma je bila napeta in borbena. Na današnji tekmi smo pokazali, da se znamo boriti. Krka je zelo dobra ekipa, kar dokazuje tudi v evropskem pokalu in domačem prvenstvu. To potrjujejo tudi lanski rezultati in želim jim, da se v EHF CUP uvrstijo čim dlje.«

