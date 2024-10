Ugodne abonentske vozovnice za vlak pomembno prispevajo k zmanjšanju CO2 v našem okolju

26.10.2024

Z ugodnimi ponudbami vozovnic Slovenskih železnic in novimi vlaki, je železniški promet vedno bolj popularna izbira med potniki. In glede na številna investicijskih delih države lahko pričakujemo, da bo ponudba lahko še boljša in tako vlaki oz. javni potniški promet naš trajnostni in prvi prevoz. Več potnikov na vlakih pomeni manjši ogljični odtis in tudi večjo varnost v prometu. Od letošnjega leta pa smo Slovenske železnice za vse električne vlake naročile elektriko iz 100-odstotnih obnovljivih virov, kar pomeni 100-odstotno zeleno energijo in praktično nič CO 2 .

Vlak je vedno bolj popularen – število potnikov narašča

Število potnikov, ki se odločijo za prevoz z vlakom narašča. Preteklo leto so Slovenske železnice prepeljale 15,75 mio potnikov. Trend rasti se nadaljuje tudi letos, napram lanskemu letu so v prvih mesecih tega leta prepeljali za okoli 5% več potnikov. Slovenija je ena izmed redkih držav v EU, kjer je obseg prepeljanih potnikov z vlaki bil že v letu 2022 večji kot v pred-koronskem letu 2019. In velik vpliv na doseženo rast in na trend rasti števila potnikov na vlakih ima menjava starih vozil z novimi sodobnimi voznimi sredstvi, ki so bistveno izboljšala kvaliteto prevozov in omogočajo večjo razpoložljivost ter večjo kapaciteto prevozov.

Za 65 evrov na mesec neomejeno po Sloveniji

Tudi zaradi višjih stroškov cestnega prevoza z avtomobili je vlak vedno bolj priljubljena in ekonomična izbira. Zanimanje za potovanja z vlaki je povečano tako v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu tudi zaradi zelo ugodnih cenovnih ponudb. V evropska mesta lahko potujemo že od 9 evrov naprej. Občutno cenejše so od lanskega leta abonentske pavšalne vzovnice SŽ, ki omogočajo neomejena potovanja po vsej Sloveniji za samo 65 evrov na mesec oz. za samo 520 evrov na leto.

Z vlakom manj ogljičnega odtisa

Od letošnjega leta pa so Slovenske železnice za vse električne vlake naročile elektriko iz 100-odstotnih obnovljivih virov, kar pomeni 100-odstotno zeleno energijo in praktično nič CO 2 . To pomeni občutno dodatno zmanjšanje ogljičnega odtisa za omenjen vlak in na splošno za ves železniški promet Slovenskih železnic.

Raba energije in ogljični odtis sta za Slovenske železnice zelo pomemben kazalnik na področju stroškov in zaščite okolja. Železniški promet je izjemno energetsko in okoljsko učinkovita vrsta prometa, zato je v času razogljičenja prometa v svetu izjemno privlačen in promoviran kot trajnostni način prevoza. Železnice so trenutno edina panoga v prometu, ki lahko zagotovi komercialni brezogljični prevoz potnikov.

Železniški promet je statistično tudi bolj varen v primerjavi s cestnim prometom, zato verjamemo, da je železniški promet naša varna in okolju prijazna prihodnost.

