Državni prvak

25.10.2024 | 12:40 | Tekst: Lidija Markelj

Simpatični 25-letni Gašper Mlakar z Jerman Vrha pri Bučki v škocjanski občini si, čeprav je pred nekaj leti zaradi hude prometne nesreče kot tetraplegik pristal na invalidskem vozičku, osmišlja življenje na različne načine. Obvlada računalništvo, v naravi se rad sprošča s štirikolesnikom, resno pa že štiri leta trenira tudi namizni tenis in je član Namiznoteniškega kluba Krka iz Novega mesta. Trdo delo in treningi – v Novem mestu in Ljubljani trenira kar desetkrat na teden – so obrodili sadove in nedavno je kot slovenski reprezentant na državnem prvenstvu v paranamiznem tenisu zmagal. Gašper, ki se je za ta šport navdušil med rehabilitacijo v Soči, se je zelo razveselil zlate medalje, veliko mu pomeni in zdaj se bo s svojim avtom še raje vozil na treninge. Neodvisnost mu omogočata vozniški izpit in lastni avtomobil, zdaj pa se pripravlja še na samostojno podjetniško pot. V domači hiši si je ob pomoči staršev uredil delavnico, v kateri izdeluje spominke in okraske iz lesa. In kot pravi, ima veliko dela, tako da je vzpostavil celo spletno trgovino. Fant ima neverjetno energijo, voljo, pogum in vztrajnost, zato mu na njegovi nadaljnji poti želimo, da doseže tudi najzahtevnejše cilje.

