Župan sprejel državne prvakinje PGD Krka<strong> <br /></strong>

Župan sprejel državne prvakinje PGD Krka



25.10.2024 | 08:30 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorfica; G. S.

Ivančna Gorica - V sejni sobi občine Ivančna Gorica je župan Dušan Strnad pripravil slovesen sprejem za mladinke PGD Krka, ki so konec septembra postale državne prvakinje na 25. državnem tekmovanju v gasilski orientaciji.

Ob tej priložnosti je župan Dušan Strnad ekipi mladink PGD Krka v sestavi Lana Plut, Maša Aleš, Ana Tekavec in mentorju Juretu Pavčiču izročil spominski kovanec Prijetno domače, ki ga podeljuje tistim najboljšim, najbolj zaslužnim v naši občini. »Iskreno čestitam za dosežen uspeh na državnem tekmovanju in zahvala tudi za to, da ste se odločile postati gasilke. Ste vzgled marsikateri mladini, ki danes še išče svoje izzive. Želim si, da bi podeljeni kovanec dobil primerno mesto številnim društvenim pokalom in bil vzpodbuda tudi drugim, da se lotijo podobnih korakov kot ste se ve. Gasilstvo plemeniti človeka,« je zaključil župan.

Čestitkam na sprejemu se je pridružil tudi predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole, ki je poudaril, da je ekipa PGD Krka že peta ekipa v ivanški gasilski zvezi, ki je dosegla državni naslov. Štiri ekipe so naslov osvojile v državnem kvizu, Krčanke pa so prve, ki so osvojile naslov v gasilski orientaciji, so sporočili z občine.

V imenu mladink PGD Krka se je za sprejem vodstvu občine zahvalila tudi Lana Plut in obljubila, da bodo PGD Krka in našo ivanško občino uspešno zastopale še naprej.

Županov sprejem, ki sta ga z glasbo obogatila Julija Koritnik na citrah in gasilec PGD Krka Jan Pirnar na harmoniki, je povezovala Neža Strmole, so še zapisali.

