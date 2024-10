družabno

Diamantne maturantke

24.10.2024 | 13:30 | Foto: arhiv ŠC NM

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in do nedavnega minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda sta na Brdu pri Kranju na tradicionalnem sprejemu pozdravila 103 diamantne maturantke in maturante. Ti so na splošni (23 maturantov s 15 gimnazij), mednarodni (4 maturanti s treh gimnazij) ali poklicni maturi (76 maturantov s 37 srednjih šol) dosegli vse točke. Kar 10 diamantnih maturantk poklicne mature je s Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega centra Novo mesto. Na šoli so ponosni na Aljo Borič, Laro Filak, Nejo Janežič, Katjo Kos, Edno Midžić, Žano Mrvar in Pio Račič iz programa farmacije, Betko Blatnik iz programa kemije ter na Nio Dežman in Marušo Vidmar iz programa kozmetike. Sprejema se je udeležilo sedem od desetih maturantk, ki so na fotografiji v družbi ravnateljice Damjane Papež. Kot je zapisano na spletni strani predsednice RS Nataše Pirc Musar, domovina in širša skupnost potrebujeta radovedne, odgovorne in vrednotam predane ljudi.

Diamantne maturantke z ravnateljico

