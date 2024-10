kronika

Dva padla z gradbenih odrov, tretjo povozil viličar

24.10.2024 | 13:00 | M. K.

Črnomaljski policisti so bili včeraj okoli 12.30 ure obveščeni o nesreči pri delu v Selih pri Dragatušu. Ugotovili so, da je 54-letni moški postavljal gradbeni oder. Z višine okoli 2,5 metra je skočil na tla in si hudo poškodoval nogi. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, danes poročajo s PU Novo mesto.

O nesreči pri delu v kraju Polje pri Tržišču so bili nekaj pred 13. uro obveščeni tudi sevniški policisti. Ugotovili so, da je 69-letni moški na zidarskem odru popravljal ostrešje stanovanjske hiše. Oder se je zrušil, moški pa je padel z višine okoli šestih metrov in se huje poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, kasneje pa so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

Foto: PGD Sevnica

Nekaj pred 14. uro se je v nesreči pri delu v Novem mestu hudo poškodovala 25-letna ženska. Vanjo je trčil viličar, ki ga je vlekla po klancu navzdol. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Zdrsnila po brežini in trčila v betonsko ograjo

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti v Borštu pri Dvoru. 58-letna voznica je vozila iz smeri Srednjega Lipovca proti Velikem Lipovcu. V Borštu pri Dvoru je zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljala s ceste, zdrsnila po brežini in trčila v betonsko ograjo. Poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe.

Zvečer vozila pod vplivom alkohola

Sevniški policisti so okoli 20. ure v Boštanju zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 42-letnica je imela v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola (1,5 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Razgrajal v gostilni

Nekaj pred 23. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer je pijan kršitelj vpil in nadlegoval goste. 25-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru na območju Gabrja je včeraj med 15.30. in 17.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice v predalu armaturne plošče izmaknil 300 evrov.

Na območju Planine pri Raki je v zadnjih dveh dneh nekdo s kmetijskega traktorja ukradel prednje steklo in vrata. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.000 evrov.

Na parkirnem prostoru v Prilipah je neznanec vlomil v dva avtomobila. Iz enega ni ničesar odnesel, v drugem pa je našel ter ukradel sončna očala. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Prešernovi cesti v Brežicah je nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost ni uspel priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

V minuli noči je na Mirni neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel denar in steklenico z alkoholno pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Neznanci so minulo noč na Podbevškovi ulici v Novem mestu iz rezervoarja tovornega vozila iztočili okoli 300 litrov goriva. Policisti okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za prijetje storilcev.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Jereslavec, Dobova, Rakovec, Rigonce, Prilipe, Slovenska vas, Mihalovec, Vrhje, Šentlenart) včeraj prijeli 36 državljanov Sirije, 11 Afganistana, osem državljanov Nepala in Pakistana, šest državljanov Palestine in Kitajske, štiri državljane Rusije in Bangladeša, tri iz Turčije, dva državljana Irana in Indije, državljana Somalije, Kameruna, Egipta, Maroka, Malija in Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 91. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 301 klic. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval voznik osebnega avtomobila, in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj roparske tatvine, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

