FOTO: Tabor premikamo meje

24.10.2024 | 12:00 | M. L.

Pišece - Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece je tudi letos pripravila tradicionalni mednarodni tabor Premikamo meje, ki so ga tokrat, ko zaznamujejo njegovo 25-letnico, naslovili Zgodbe, ki nas premikajo.

Prisrčen pozdrav ideji taborov premikamo meje

Včeraj je bila v Domu krajanov Pišece osrednja prireditev tabora. Poleg Osnovne šole Maksa Pleteršnika, gostiteljice, so se predstavile šole iz dveh hrvaških krajev, iz Buj in Tenje, in dveh srbskih, Pančeva in Kragujevca, s katerimi šola Maksa Pleteršnika sodeluje že več let, ter šola iz portugalskega Chavesa, s katerim je šola iz Pišec navezala stike letos v projektu Erasmus+.

Učenci domače šole so zbrane razvedrili s pestrim nastopom, ki sta ga kratko dopolnila tudi učenca iz Pančeva.

Ko padejo meje med državami in različnimi kulturnimi vzorci.

Besedo so učenci dali tudi odraslim, Tako so na odru sedle k pogovoru ravnateljica OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc, vodja Unesco središča za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino in učiteljica na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Tanja Plevnik, predstavnica urada za Unesco pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Barbara Urbanija in predstavbica brežiškega občinskega oddelka za družbene dejavnosti Barbara Hercigonja Milošević.

Tabor Premikamo meje odpravlja tudi meje med generacijami.

Gostujoče šole so se predstavile s kratkimi filmi z utrinki z dosedanjih pišečkih taborov Premikamo meje in z informacijami o sebi in o krajih, od koder prihajajo. Predstavniki teh šol so vsi po vrsti povedali, da so navdušeni nad taborom Premikamo meje, in ob posebej pohvalili gostoljubnost v šoli v Pišecah in nad naravnim okoljem. Kot je dejal predstavnik šole iz Tenje, se v Pišecah v tem okolju in dogajanju človek počuti, kot da je v neki drugi dimenziji bivanja.

