gospodarstvo

Konstitutivna seja posvetovalne komisije Jek 2 Sveta regije Posavje

24.10.2024 | 09:00 | M. K.

Krško - Včeraj je v prostorih RRA Posavje potekala konstitutivna seja posvetovalne komisije Jek 2 Sveta regije Posavje, ki jo je imenoval Svet regije Posavje. V komisiji so Tine Ogorevc, Martin Novšak, mag. Andrej Vizjak, mag. Vojko Sotošek, Franc Bogovič in Rudolf Mlinarič. Za predsednika je imenovan Tine Ogorevc. Komisija je posvetovalni organ Svetu regije Posavje in bo za svet oblikovala stališča do predlaganih podrobnejših prostorskih umestitvah Jek 2, jedrske tehnologije in modelov financiranja za izvedbo projektov. Posvetovalna komisije se lahko dopolnjuje s člani/članicami oz. se lahko spreminja glede na potrebe po posameznem področju, ki je predmet obravnave, so sporočili iz RRA.

Vizualizacija drugega bloke NEK (GEN energija). V RRA verjamejo, da bo drugi blok Posavju prinesel razvojni preboj.

Posvetovalna komisija se je po konstitutivni seji sestala še s člani Sveta regije Posavje, kjer so zastavili okvirje in pričakovanja o svojem delu ter dorekli nadaljnje aktivnosti. Predvsem so poudarili, da je za regijo pomembno, da se naprej vodijo aktivnosti za zagotavljanje stabilnega vira energije na transparenten in odgovoren način in da je potrebno pri tem procesu vključevati vse regionalne deležnike, saj, kot so zapisali na RRA, ''s tem objektom živimo in delamo že več kot 40 let in verjamemo v strokovne argumente, ki bodo tudi regiji prinesli razvojni preboj.''

‹ nazaj