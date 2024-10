šport

MOK Krka v treh nizih premagal Korošce

24.10.2024 | 08:00 | S. V.

Foto: MOK Krka

Novo mesto - V odbojkarskem državnem prvenstvu je bil sinoči na sporedu četrti krog. Novomeška Krka se je v domači dvorani Marof zoperstavila ekipi Fužinar Sij Metala z Raven na Koroškem. Krkaši so vpisali še tretjo zaporedno zmago, potem ko so tekmo zanesljivo dobili v treh nizih. Točkovno sta znova prednjačila Bregar (14) ter Kosmina (12), izkazali pa so se prav vsi. Pri gostih je največ točk zbral Robida (9). Krko že v soboto čaka gostovanje v Murski Soboti.

Sportklub prva odbojkarska liga, 4. krog

Krka - Fužinar Sij Metal Ravne 3:0 (12, 16, 24)

Dvorana Marof, Novo mesto, 23. oktober 2024. Sodnici: Tovornik, Miklošič. Obiskovalcev: 60.

Krka: Travnik M. (L), Medved 12 (4 bloki), Erpič, Koch 2, Kosmina 12, Bregar M. 14, Verdinek (L), Travnik T., Glamočanin 1, Koncilja 6, Vidmar, Lindič, Rojnik 8, Bregar P. Trener: Tomislav Mišin.

Fužinar Sij Metal Ravne: Slatinšek 4, Robida 9, Skudnik, Ranc 1, Elgert 4, Repnik 1, Libnik (L), Zmagaj J., Ručigaj 4, Plesec 8, Podričnik 1, Drevenšek, Zmagaj N., Hribernik (L). Trener: Aljoša Jemec.

Tekmo so bolje odprli domači odbojkarji in po zaslugi dobrih začetnih udarcev Medveda hitro pobegnili na prednost s 6:2. Gostujoči trener Jemec je hitro reagiral s polminutnim odmorom. Njegovi varovanci so nato nanizali nekaj točk in se približali, a krkaši so imeli odgovor: as Kocha, blok Kosmine in nato še napaka gostov za novo najvišje vodstvo Krke s 13:6. Novomeščani so še naprej vršili pritisk, Koch je dobro razigraval svoje napadalce in prednost je le rasla. Ob visokem vodstvu je domači trener priložnost ponudil tudi mlajšemu bratu Mihe Bregarja, komaj 15-letnemu Petru, ta pa se je izkazal z dobrim servisom in sprejemom. Medved je z blokom Krki priigral prvo zaključno žogo, to pa je že v naslednji akciji izkoristil starejši izmed bratov Bregar za visokih 25:12.

V začetku drugega niza so se gosti le predramili in zaigrali bolje. Predvsem po zaslugi Plesca in Robide so povedli z 8:5, nakar je domači trener Mišin vzel polminutni odmor. Rojnik je nato dobro pritisnil z začetnim udarcem in Novomeščani so vpisali pet zaporednih točk. Po uspešnem napadu Kosmine je semafor kazal že 13:9 za domače. Korošci niso našli recepta za nalet domačih. Po dveh zaporednih blokih, prvega je postavil Medved, drugega M. Bregar so krkaši povedli s 17:10. Ob koncu je domači trener znova priložnost ponudil mladeničem. Peter Bregar je z asom postavil končnih 25:16.

Nekaj več izenačenosti je obetal začetek tretjega niza. Po asu Koncilje za 8:7 smo videli prvi odmor na zahtevo gostov. Dobre izmenjave so se nadaljevale. Z dobrimi obrambami sta se izkazala oba libera, Verdinek na strani Krke ter Libnik na strani Fužinarja. Po dobrem bloku Plesca so gosti povedli s 14:12. Gosti niso popuščali v obrambi, popravili so tudi začetne udarce, krkaši pa so nekoliko popustili. Gostujoči podajalec je izkoristil slab sprejem novomeških odbojkarjev za močan napadalni udarec in z njim vodstvo gostov s 17:13. Domači trener Mišin je vzel še drugi polminutni odmor. Njegovi varovanci so nato izenačenje ujeli na 21 točki, z uspešnim napadom Rojnika pa prešli v vodstvo. V napeti končnici so prevladale izkušnje domačinov, ki so naposled niz dobili s 26:24.

Peter Bregar, igralec Krke: "Igrali smo dobro, no, vedno se da še bolje. Nasproti resda ni stala tako kvalitetna ekipa in bi lahko res odigrali sproščeno in pokazali, kako znamo igrati. Navkljub temu se nam je na trenutke zatikalo v igri, še posebej v tretjem nizu. Lahko bi bili še bolj agresivni in odigrali še bolje, a sem vesel, da smo na koncu tudi ta niz in s tem tekmo dobili."

Denis Robida, igralec Fužinarja: "Pozna se nam mladost v ekipi. Čim je Krka pritisnila s servisom smo se težko razigrali, kajti postavljali so visoke bloke in tako smo stežka dosegali točke. V tretjem nizu smo malo popravili sprejem in servis, bilo nam je malo lažje, v nekaterih elementih smo bili celo izenačeni s Krko. V končnici smo na žalost v nekaterih situacijah preveč panično reagirali in končalo se je, kot se je. Čestitke Krki.”

