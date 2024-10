kultura

Grand prix za Mirnopeško pokrajino in Emiliano Pogačnik Ajdič

24.10.2024 | 09:30 | L. Markelj

Mirna Peč - V avli OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč je te dni na ogled razstava likovnih del učencev šole, ki so sodelovali na 5. likovnem natečaju za osnovnošolce in srednješolce na temo Slikarstvo - tihožitje / krajina/abstraktno slikarstvo. Razpisala ga je novomeška izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Emiliana Pogačnik Ajdič z mentorico Alešo Sušnik Škedelj. (Foto: JSKD)

Na ogled so dela nagrajencev natečaja in ostala dela učencev domače šole. Slednji so: Drago Saje, Sara Petrina, Nika Černe, Janko Mežnar, Anja Blažič, Sara Bobnar, Kyra Markovič Hvala, Leila Moškon, Pia Pirnar, Tajda Povše, Nuša Bobnar, Eva Piskule, Zala Zupančič, Aditi Železnik, Maša Drenk, Aneja Gorše,Tim- Lan Kocjan in Neja Smrke.

Mirnopeški likovni ustvarjalci so se na natečaju zelo dobro odrezali in v konkurenci 128 likovnih del iz 13 osnovnih šol in treh srednjih šol prejeli kar nekaj nagrad.

Mladi likovni ustvarjalci so presenetili s svojo nadarjenostjo in znanjem. (Foto: L. M.)

Celo glavno nagrado, t.i. grand prix. Prvič, odkar JSKD bienalno razpisuje likovne natečaje, to je od leta 2015, je strokovna komisija v sestavi Vesna Di Domenico in Jože Kotar (tretja članica je zbolela) namreč podelila veliko likovno nagrado in sicer Emiliani Pogačnik Ajdič, danes osmošolki. Komisijo je prepričala z delom z naslovom Mirnopeška pokrajina, ki jo je ustvarila v tehniki akril.

Kaj takega mlada nadarjena likovnica, ki z veseljem ustvarja od malih nog, ni pričakovala in pravi, da ji bo nagrada spodbuda za naprej. Morda izbere tudi umetniško pot, tega še ne ve, a zaenkrat po zaključku osnovne šole razmišlja o gimnaziji. Na Emiliano je še kako ponosna tudi njena mentorica Aleša Sušnik Škedel, ki ima nedvomno veliko zaslug, da mladi iz mirnopeške doline likovno rastejo in se razvijajo.

Emiliana se je razveselila glavne nagrade za svoje delo Mrnopeka pokrajina v likovni tehniki akril. (Foto: L. M.)

Ostali učenci šole, ki so na natečaju prejeli še ostale nagrade, so: Drago Saje – prejemnik 1. nagrade, Sara Bobnar – prejemnica posebne nagrade ter Nuša Bobnar – prejemnica priznanja za sporočilnost likovnega dela.

Mirnopeška šola spodbuja umetnost



Kot pravi Klavdija Kotar, vodja novomeške izpostave Sklada, prenekatero delo mladih preseneti.

Klavdija Kotar (Foto: L. M.)

»Ko gledamo likovno nadarjenost, ki se je prek želje in rado/vednosti pripojila k teoriji znanja in vztrajnemu delu, lahko v nas prebudi le občutke občudovanja in zavedanja, da je treba s tovrstnimi projekti, ki omogočajo predstavitev mladih, vsekakor nadaljevati. Ob tem gre zahvala tudi vsem mentoricam in mentorjem, ki mlade spodbujajo in jih strokovno usmerjajo. Likovna govorica nas včasih vsaj za trenutek dvigne nad vsakdanjost, spet drugič pa jasno izpričuje kratkost in tragičnost današnjega sveta,« pove.

Razstava likovnih del v mirnopeški šoli vabi k ogledu. (Foto: L. M.)

Pohvalnih besed je tudi o mirnopeški osnovni šoli, ki poleg literature in drugih umetniških dejavnosti vseskozi sistematično spodbuja tudi likovno dejavnost. »Vsako leto namreč gostijo likovno kolonijo, ki se je udeležijo sosednje osnovne šole, prav tako pa njihove hodnike dostikrat krasijo likovna dela dolenjskih oz. slovenskih akademskih likovnih umetnikov. Še posebej je pohvalno, da so odprtja razstav vedno zelo lepo obiskana, tudi iz vrst staršev in učiteljev,« pove Kotarjeva.

