FOTO: Rešili sovo iz dimnika

24.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 13.56 so v naselju Anovec, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom rešili nepoškodovano sovo iz dimnika stanovanjskega objekta.

Foto: PGE Krško

Pomoč helikopterju

Ob 12.56 so na Polju pri Tržišču, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica zavarovali kraj pristanka helikopterja SV in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu poškodovane osebe. Helikopter SV je v spremstvu ekipe HNMP Maribor prepeljal poškodovanca v UKC Maribor.

Foto: PGD Sevnica

V stebriček

Ob 13.07 je v naselju Boršt pri Dvoru, občina Žužemberk, osebno vozilo trčilo v obcestni stebriček. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč poškodovani voznici do prihoda reševalcev. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu BELKO-JOH;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LAHINJA, na izvodu SADEŽI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 1. HRIB PRI OREHKU;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN, izvod 1. STARI LJUBEN, POZOR ELEKTRARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV 2004;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI in TP RIHPOVEC – KOVAČIČ;

- od 9:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ;

- od 11:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC;

- od 12:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 14:00 na območju TP Sela hom, nizkonapetostno omrežje – Sela Kamnje;

- med 11:00 in 14:00 pa na območju RP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Bistrica vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Brezje, Bohor, Bohor Jablance, Presladol, Likov vrh, Zakov, Košeni vrh, Prižev dol, Brezje vas, Bohor Dobrava, Vajerji in Vrhe Bohor med 9.30 in 14.00 uro ter na območju TP Lokve med 10.30 in 12.30 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Pišece Orehovec 2 med 8.30 in 10.30 uro in na območju TP Globoko vas, Piršenbreg, Globoko Dobrava, Globoko šola, Mali vrh Dobrava in Mali vrh med 11.30 in 14.00 uro ter na območju TP Pohanca predvidoma med 11.00 in 13.00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Vrhovo, nizkonapetostno omrežje – smer Sevnica desno med 8.00 in 14.00 uro.

