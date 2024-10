bela krajina

Podaljšana popolna zapora Ulice 21. oktobra

22.10.2024 | 12:15 | M. K.

Foto: Radio Odeon

Črnomelj - Zaradi obnove kanalizacije in vodovoda je že več kot mesec dni za ves promet zaprta Ulica 21. oktobra v Črnomlju, na odseku od križišča s Kolodvorsko do vključno s križiščem z Ulico pod smreko (mimo Lidla). Izvajalci del so sedaj sporočili, da bo popolna zapora ene glavnih črnomaljskih ulic trajala še do 30. oktobra. V tem času bodo tam urejali odvodnjavanje in preplastili vozišče. Obvoz bo še naprej potekal po črnomaljski obvoznici.

