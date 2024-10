Dodatni stoli in stojišča

kultura

21.10.2024 | 17:30 | I. V.

Krško - V krškem jazzovskem klubu Studio 44 je Big Band Krško v sodelovanju z zavodom 2-5-1 konec minulega tedna pripravil drugi jazz festival 2-5-1, ki je tokrat potekal tri dni. Festival je odprl domači orkester, tokrat pod vodstvom mlade dirigentke in skladateljice Klare Lavriša. Domači jazzisti so se predstavili tako z njenimi skladbami, kot tudi s skladbami Stana Kentona, Štepanke Balcarove, Zvjezdana Ružića in Blaža Trčka.

Youth Big Band Radlje

Tudi drugi večer je bil domače obarvan. Potem ko je občinstvo ogrel novi slovenski orkester, Youth Big Band Radlje, podmladek Big Band Radlje, pod vodstvom saksofonista Blaža Starca, je večer zaključil domačin Lenart Rožman, ki je junija zaključil podiplomski študij saksofona v Groningenu na Nizozemskem. Na odru se mu je pridružila combo zasedba Big Banda Krško, v repertoar pa so poleg Lenartovih lastnih skladb vključili tudi nekaj del članov benda in jazz standardov.

Lenart Rožman in BBKK combo

Vrhunec je festival doživel tretji večer, ki je bil zelo mednarodno obarvan, saj sta se triu izjemnega japonskega kontrabasista Motoia Kanamorija pridružila dva izmed vodilnih slovenski saksofonistov, Jaka Kopač in Lenart Krečič, svojevrstno presenečenje pa je bil Jon Onabowu Quartet, z najboljšim slovenski jazzovskim pianistom Markom Črnčecem okrepljena britanska zvezdniška zasedba, ki je po nizu razprodanih koncertov v Londonu in rezidenci v slovitem Ronnie Scott’s klubu prišla tudi v Krško in navdušila z izdatno dozo elektronsko podkrepljenih glasbenih eksperimentov.

Motoiu Kanamoriju sta se pridružila dva izmed vodilnih slovenski saksofonistov, Lenart Krečič in Jaka Kopač.

Nabito poln klub Studio 44, kjer so se tokrat postavljali dodatni stoli in se je marsikateri ljubitelj jazza moral zadovoljiti s stojiščem, je potrdilo, da je bila odločitev za organiziranje festivala pravilna. Zadovoljen nad obiskom in vzdušjem pa je organizator festivala Aleš Suša napovedal tudi njegovo selitev v druge kraje, med drugim tudi v Novo mesto.

