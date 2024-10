šport

Kobe za sekundo popravil rekord, državni prvakinji tudi Fink Malenšek in Lukan

20.10.2024 | 15:15 | STA

Foto: Peter Kastelic / AZS

Ljubljana - Kenijka Joyce Chepkemoi Tele je na NLB 28. ljubljanskem maratonu z rekordom proge 2:20:17 zmagala na 42 km. Med atleti je slavil Etiopijec Tamire Getaneh Molla (2:06:29). Z osmim mestom je državni naslov osvojil Novomeščan Primož Kobe in s časom 2:18:21 popravil najboljši slovenski dosežek na maratonih v slovenski prestolnici.

Primož Kobe

Na tekmi, na kateri je na 10, 21 in 42 km skupaj startalo 13.044 tekačic in tekačev, je Kobe za sekundo popravil dosežek, ki ga je na največjem športno-rekreativnem dogodku v državi postavil Roman Kejžar leta 1998 (2:18:22).

Joyce Chepkemoi Tele je krepko popravila ljubljanski rekord atletinj na 42 km; tega je Etiopijka Zinash Gerado Senbeta lani zabeležila s časom 2:21:05. Slednja je bila tokrat tretja z 2:24:04, pred njo je bila še njena rojakinja Gadise Mulu Demissie (2:20:59).

Slovenski naslov je s skupno šestim mestom osvojila Novomeščanka Anja Fink Malenšek (2:39:10), na sedmem in osmem mestu oziroma drugem in tretjem v DP sta ji sledili Saša Pisk (2:46:12) in Neja Kršinar (2:47:40).

Anja Fink Malenšek

"Zelo sem zadovoljna, nisem pričakovala tako dobrega izida. Poleti sem bila poškodovana in sem začela trenirati šele pred enim mesecem, začela sem tudi z opravljanjem zobozdravniškega poklica, ki me tudi zelo veseli. Danes nisem bila v družbi žensk, vedno sem bila na progi s tekači. Vreme je bilo izvrstno, vzdušje od progi zelo dobro, a seveda neprimerljivo s tistim na največjih maratonih, kot je denimo v Londonu. Zahvaljujem se Roku Puharju, ki je tekel z mano in skrbel za ritem," je po njeni zadnji tekmi v sezoni povedala Anja Fink Malenšek.

Med atleti je bil drugi Kenijec Edmond Kipngetich (2:07:03), tretji pa njegov rojak Collins Kipkurui Kipkorir (2:07:28). Za državnim prvakom Kobetom je bil deveti Matic Modic (2:24:09), ki pa ni bil prijavljen za DP, tako da sta v slovenskem prvenstvu srebro in bron osvojila Domen Hafner (2:24:19) in Blaž Orešnik (2:27:17), skupno sta bila deseta in 11.

"Ves čas sem verjel, da sem sposoben teči rekord, čeprav sem bil v drugi polovici v veliki krizi. A sem tudi v tem delu ohranil mirno glavo, poslušal spodbujanje gledalcev in si tudi sam vlival upanje. Napako sem naredil na 16 km, kjer sem z Mitjo Krevsom, ki je bil tedaj z mano, šel hitreje za Jakobom Medvedom (zmagovalcem na 21 km, op. STA), ki sva ga videla pred sabo. Šest kilometrov pozneje sem plačal za to. Pred tem pa na 15 km nisem vzel pijače in to se na maratonu zelo pozna," je povedal Kobe.

Ker tekač, ki je bil zadolžen za narekovanja ritma zanj, ni dobil vize za vstop v Slovenijo, je tekel večji del sam. Izide je imel za kontrolo zapisane na roki, a ta "plonk listek" ni vseboval podatke za sam zaključek, zato je bil njegov prihod v cilj dramatičen, saj ga je le sekunda ločila od najavljenega in nato tudi izpolnjenega cilja, slovenskega rekorda proge.

"Zato pa je bilo potem ob prihodu v cilj vse skupaj še bolj sladko, četudi zelo naporno. Nisem imel optimalnih priprav, pred dvema tednoma sem nastopil na novomeškem teku, kjer pa sem bil tudi organizator, kar vzame veliko časa. Tako da sem zadovoljen, ker sem izpolnil cilj in tudi krepko popravil osebni rekord na ljubljanskem maratonu," je dodal Kobe, udeleženec številnih velikih tekmovanj, tudi olimpijskih iger.

Tu pa se rekordi niso ustavili. Jakob Medved z 1:07:16 in Liza Šajn z 1:12:17 sta s slovenskima rekordoma za mlajše člane zmagala v teku na 21 km. Šajn je svoj rekord popravila za več kot pet minut; 1:17:21 je tekla 22. oktobra na lanskem ljubljanskem maratonu.

Medved je za sekundo izboljšal svoj rekord, ki ga je tekel pred dvema tednoma v Novem mestu. Drugi je bil tokrat MIrnopečpan Mitja Krevs (1;07:39), tretji pa gorski tekač Timotej Bečan (1;09:19).

Najhitrejši polmaratonci

Maratonci so nastopili ob deveti uri, ko je bilo še pod devetimi stopinjami Celzija, uro pred tem so začeli na 10 km. Vid Botolin in Šentjernejčanka Klara Lukan sta z rekordom proge zmagala. Lukan je za četrti uspeh na tej razdalji tekla 31:49 in izboljšala rekord iz leta 2021, ko je tekla 32:32. Botolin je ubranil lansko zmago in s časom 29:54 poskrbel za prvi tek pod pol ure.

lara Lukan je zmagala v teku na 10 km.

Za Lukan je bil v cilju med atletinjami velik premor, najbližja zasledovalka je bila v cilju več kot dve minute pozneje. Druga je bila Tjaša Vrtačič (34:01), tretja Klara Močnik (36:42).

‹ nazaj