šport

FOTO: Jakob Medved z rekordom; med ženskami najhitrejša Anja Fink Malenšek

6.10.2024 | 15:30 | R. N.

Novo mesto - »Tri, dve, ena, gremo,« je bilo konec odštevanja in točno ob 10. uri se je s starta pred banko na Seidlovi cesti na progo Novomeškega polmaratona podalo okoli 700 tekačev in tekačic iz različnih koncev Slovenije. Med njimi jih je bilo kar nekaj, ki trenirajo tek, spet drugi se z njim ukvarjajo le rekreativno. Približno 300 je zmoglo preteči 21 km, spet drugi so se zadovoljili s tekom na 5 oz. 10 km. Najhitreje je s polmaratonsko preizkušnjo opravil Jakob Medved, ki je s časom 1:07:17 postavil rekord proge, drugi je bil novomeški olimpijec in gonilna sila Novomeškega polmaratona Primož Kobe. Med ženskami je zmaga ostala v Novem mestu, prva je v cilj pritekla Anja Fink Malenšek (1:17:38).

Start Novomeškega polmaratona (Vse fotografije: R. N.)

Novo mesto je dopoldan utripalo v tekaškem ritmu. Pred startom se je ogreval tudi 58-letni Janez Kastelic iz Brezovice pri Mirni, ki se je po letu dni odsotnosti znova vrnil na Novomeški polmaraton. »Dva meseca sem se kar pripravljal na ta tek. Mislim, da sem dobro pripravljen, pričakujem čas okoli dveh ur. Vreme je super,« je dejal.

S Kamnika, kjer živita, sta se v dolenjsko prestolnico pripeljala tudi Gregor in Mojca Cesar. On sicer prihaja iz Štajerske, ona pa je Belokranjka. »Lani sva bila prvič, bilo je odlično, zato sva rekla, da letos ponoviva. Velikokrat sva že tekla na ljubljanskem maratonu, rada pa greva tudi na manjše tekaške prireditve, ker je manj gneče. Tukaj je lepa trasa, tečeš ob Krki do Straže in nazaj, dobro je tudi vzdušje ob progi,« sta nam povedala. Obenem jima je ta tek služil kot priprava na maraton v Ljubljani. »To bo letos že deveta tekaška preizkušnja za naju. Začela sva spomladi v Poreču, jaz sem šel na 21 km, Mojca pa na 10 km. En drugega spodbujava in priganjava, da sva aktivna. Tek je dobra rekreacija,« je še dodal Gregor.

Skupaj v cilj

Tek je njegov način življenja

V startno-ciljnem prostoru je noge pretegnil 62-letni Konrad Vilčnik iz Frama, ki je pred tednom dni pretekel maraton v Berlinu. »Mislim, da sem se že spočil. Po ogrevanju je dober občutek. Tek je moj način življenja, brez tega ne gre. Na mesec naredim okoli 300 km treninga, na leto tako pretečem okoli 3500 km. Ne nosim očal, nimam holestrerola, glava mi še vedno dela, vse 'štima'. Zagotovo gre zasluga teku. Zaradi tekaških prireditev, ki se jih udeležujem, z ženo tudi veliko potujeva, med drugim sva bila letos tudi v Dubaju in Helsinkih,« je povedal Konrad.

Kondrad Vilčnik

Lukanova uživala v teku

Po dobrih šestnajstih minutah so prvi v cilj začeli prihajati tekači na 5 km. Najhitrejši je bil Boštjan Vimpolšek (16:23), med ženskami pa Klara Močnik (18:01). Na 10 km dolgi progi je zmago slavil Janez Mulej (32:56), med tekačicami pa šentjernejska olimpijka Klara Lukan (38:01). Klara je tekmovala tudi včeraj v Kranju, kjer je na državnem prvenstvu v teku na 5 km osvojila naslov državne prvakinje. »Današnji tek je bil mišljen kot trening. Res sem uživala. Tek je bil za dušo, prišla sem pozdravit domače navijače in okolico. Nastopila bom še na Ljubljanskem maratonu, in sicer na 10 km. Potem pa bom počasi zaključila letošnjo sezono,« je po prihodu v cilj dejala Lukan, ena najboljših slovenskih atletinj na srednje dolge proge.

Kobe bolj kot s tekom zadovoljen z izvedbo prireditve

Množica gledalcev je z nestrpnostjo čakala, kdo se bo prvi pojavil na križišču Ljubljanske in Seidlove ceste, od koder je do cilja samo še kakšnih 100 metrov. Slišati je bilo, da sta na progi zelo izenačena Primož Kobe in Jakob Medved, sledi pa jima Mitja Krevs. Kolikor so ga noge nesle se je sam proti cilju bližal Jakob Medved iz ŠD tek je lek, ki je z rezultatom 1:07:17 za šest sekund tudi izboljšal rekord proge. Minuto in sekundo je za njim zaostal Primož Kobe, ki se je ob prihodu v cilj držal za desno stran pod rebri, tretji je bil z 1:08:50 Mitja Krevs.

Najboljši trije na 21 km

»Cilj je bil, da napadem rekord proge, a se ni izšlo vse po načrtih. Težko je organizirati takšno prireditev in obenem skrbeti tudi za svoj trening. Ne bom iskal izgovore. Danes sem imel težave z bodcem. Dvakrat sem se moral ustaviti. Prvič nekje pri desetih kilometrih, a sem nekako zdržal in tekel naprej, potem pa me je pobralo še enkrat na makadamskem odseku. Ni bilo vse idealno iz tekmovalnega vidika, veliko bolj sem lahko zadovoljen s samo organizacijo prireditve. Letos smo podrli vse rekorde po številu udeležencev. Prvič smo organizirali maratonski pohod, ki se ga je udeležilo 500 pohodnikov. Včeraj so na svoj račun prišli otroci, na svoj račun so prišli tudi ljubitelji canicrossa, veliko potenciala ima tudi fun tek,« je po prihodu v cilj dejal Kobe, ki je bil letos znova v dvojni vlogi.

Po njegovem mnenju si Novo mesto zasluži takšno tekaško prireditev, kar je pokazala tudi številčna udeležba. »Treba je samo tako nadaljevat, najtežje je včasih vztrajati. Letos smo že sedmič pripravili Novomeški polmaraton, ki mislim, da je postal že tradicionalen. Upam, da se ne bomo naveličali in da bomo naslednje leto znova speljali ta tekaški praznik na tako visokem nivoju,« je še dodal Kobe.

Letos so prvič izvedli tudi maratonski pohod.

Anja Fink Malenšek zmagala pred domačimi navijači

Kot že rečeno, so za moškimi, kmalu v cilj prišla tudi najhitrejša dekleta. Ob zmagi pred domačimi gledalci je roke ponosno v zrak dvignila Anja Fink Malenšek (1:17:38). »S časom sem glede na vse težave, ki sem jih imela letos, zadovoljna. Nedolgo nazaj sem znova začela trenirati, nameravam nastopiti še na maratonu v Ljubljani, kjer je moj cilj uživati,« je povedala Fink Malenšek, ki je pred dnevi opravila strokoven izpit, da bo lahko začela delati kot zobozdravnica. Zaveda se, da bo uskaljevanje službe in teka kar zahteven izziv.

Anja Fink Malenšek

Drugo mesto je med ženskami osvojila madžarska olimpijka Tünde Szabo (1:20:12), tretja pa je bila Katarina Pišotek (1:26:46).

‹ nazaj