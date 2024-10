šport

Krkaši na evropskem parketu boljši od Metaloplastike

20.10.2024 | 09:30 | STA; M. K.

Foto: Gašper Simonič

Šabac - Rokometaši Krke iz Novega mesta so na prvi tekmi 2. kroga evropskega pokala v Šabcu premagali Metaloplastiko z 32:30 (18:10). Povratna tekma bo 26. oktobra v Novem mestu.

* Dvorana Zorka, sodnika: Jerlecki in Labun (oba Poljska).

* Metaloplastika: Marjanović, Arsić, Dodić 10, Alilović 6, Mirković 2, F. Milovanović 1, I. Milovanović, Gavašelišvili 1, Jevtić 1, Damjanović, Pavlović 4, Papović, Petrović, Simić 1, Dakić 1, Đukić.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 2, Cirar, L. Rašo 3, Gliha 2, Ščuka, Vukić 6, Stanojević 4, D. Rašo 3, Zajc, Nikolić 2, Lavrič, Kukman 10 (7), Matko.

* Sedemmetrovke: Metaloplastika 1 (0), Krka 8 (7).

* Izključitve: Metaloplastika 10, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Novomeščani so v nekoč rokometno mogočnem Šabcu imeli priložnost, da si zagotovijo nastop v naslednjem krogu tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po visokem vodstvu devetih golov so močno popustili, kljub temu pa so mestece v zahodni Srbiji zapustili z dvema goloma prednosti.

Izbranci novomeškega trenerja Mirka Skoka, ki jih je na tribunah glasno podpiralo okoli 60 navijačev iz Slovenije, so bili v prvem polčasu za razred boljši od gostiteljev. Že v končnici so povedli za osem golov (17:9, 18:10), v začetku druge polovice tekme pa za devet (19:10, 22:13).

Nato so močno padli, gostitelji so se jim po delnem izidu 5:0 približali na vsega štiri gole (18:22). Novomeščani so se nato zbrali in v 49. minuti povedli s 27:19, v končnici dvoboja pa znova padli in tekmo končali s prednostjo dveh golov.

Pri rokometaših iz dolenjske prestolnice je bil najbolj učinkovit Tilen Kukman z desetimi goli, Vojislav Vukić pa je za zmago prispeval šest zadetkov.

Izjavi po tekmi:

Borivoje Đukić, igralec RK Metaloplastika Elixir: » Prvih pet minut smo odigrali dobro, potem pa nas je Krka enostavno pretekla. Že začeli smo v krču, gostje iz Novega mesta pa so izjemno dobro odigrali v duelih, poleg tega pa so zelo hitro dosegali zadetke iz protinapadov. Po slabem prvem polčasu smo se nato uspeli zbrati in do konca tekme uspeli zmanjšati zaostanek. Nič še ni odločeno, saj nas v Novem mestu čaka še povratno tekma. Čestitam ekipi Krke in njihovim navijačem, ki so res naredili dobro vzdušje.«

Benjamin Cirar, igralec MRK Krka: »Smo veseli, da smo na koncu izvlekli zmago. Po dobrem prvem polčasu smo v nadaljevanju igrali slabše, tako da se bomo morali pred povratno tekmo zbrati in odigrati veliko bolje, sploh v končnici.«

Rokometaše Krke v naslednjem tednu čakata še dve pomembni tekmi. Že v sredo, 23. oktobra, sledi dolenjski derbi, ko bodo v 9. krogu Lige NLB gostovali pri Trimu iz Trebnjega, v soboto, 26. oktobra, pa, kot omenjeno, sledi še drugi polčas tekme tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh.

